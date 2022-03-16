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Дорожает все, кроме огурцов и бензина. Цены на сахар в России за неделю выросли почти на 13%

Сахар в России за неделю подорожал на 12,8%, следует из данных Росстата, опубликованных 16 марта. Также сильно выросли цены на овощи, подгузники, электронику и бытовую технику.

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За неделю с 5 по 11 марта цены в стране выросли на 2% по отношению к предыдущей неделе. Для сравнения: неделей ранее прирост составлял 2,22%. Значение продовольственной инфляции отдельно не указывается в докладе, но продукты продолжают ощутимо дорожать. Среди них больше всего выросли цены на сахар — на 12,8%. Также в лидерах оказались помидоры, за неделю подорожавшие на 12,3%, и бананы, прибавившие в цене 11,3%.

Из социально значимых продуктов на 4,1% подорожали смеси сухие молочные для детского питания, на 3% — поваренная соль, на 2,7% — гречка и рис, на 2,5% — консервы овощные для кормления детей, на 2,2% — детские мясные консервы. Макароны подорожали на 2%, подсолнечное масло — на 1,7%, сливочное — на 1,4%, яйца куриные — на 1,1%. Из наблюдаемых ведомством еженедельно продуктов подешевели только огурцы — на 1,2%.

Непродовольственные товары не отстают, среди них сильнее всех за неделю выросли цены на телевизоры (12,5%), электропылесосы (8,4%), легковушки-иномарки (6,9%) и смартфоны (6,5%). Также выросли цены на детские подгузники — на 4,9%, на стиральный порошок — на 3,6%. От 2 до 3% составило подорожание туалетной бумаги, женских прокладок, мыла, шампуня, зубной пасты.

Заметно подорожали некоторые лекарства и БАДы. В частности, корвалол — на 6,28%, поливитамины — на 5,48%. В то же время подешевели бензин (-0,08%) и дизельное топливо (-0,13%).

Поездка на отдых в Турцию за неделю стала дороже на 28,4%.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (16)

Денеб
Хряпнем по рюмашке бензина и закусим огурцом?
iigaza
Самогону нагнал ишшо в самом начале операции "Ы" - на год хватит, а там новый урожай свекы подоспеет.
Vasja_Utin
И ничего с годами в России не меняется, не важно социализм или капитализм.
" Дорожает все подряд
Только лозунги гремят"
1980 год
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