Дорожает все, кроме огурцов и бензина. Цены на сахар в России за неделю выросли почти на 13%

За неделю с 5 по 11 марта цены в стране выросли на 2% по отношению к предыдущей неделе. Для сравнения: неделей ранее прирост составлял 2,22%. Значение продовольственной инфляции отдельно не указывается в докладе, но продукты продолжают ощутимо дорожать. Среди них больше всего выросли цены на сахар — на 12,8%. Также в лидерах оказались помидоры, за неделю подорожавшие на 12,3%, и бананы, прибавившие в цене 11,3%.
Из социально значимых продуктов на 4,1% подорожали смеси сухие молочные для детского питания, на 3% — поваренная соль, на 2,7% — гречка и рис, на 2,5% — консервы овощные для кормления детей, на 2,2% — детские мясные консервы. Макароны подорожали на 2%, подсолнечное масло — на 1,7%, сливочное — на 1,4%, яйца куриные — на 1,1%. Из наблюдаемых ведомством еженедельно продуктов подешевели только огурцы — на 1,2%.
Непродовольственные товары не отстают, среди них сильнее всех за неделю выросли цены на телевизоры (12,5%), электропылесосы (8,4%), легковушки-иномарки (6,9%) и смартфоны (6,5%). Также выросли цены на детские подгузники — на 4,9%, на стиральный порошок — на 3,6%. От 2 до 3% составило подорожание туалетной бумаги, женских прокладок, мыла, шампуня, зубной пасты.
Заметно подорожали некоторые лекарства и БАДы. В частности, корвалол — на 6,28%, поливитамины — на 5,48%. В то же время подешевели бензин (-0,08%) и дизельное топливо (-0,13%).
Поездка на отдых в Турцию за неделю стала дороже на 28,4%.