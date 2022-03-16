Дорожает все, кроме огурцов и бензина. Цены на сахар в России за неделю выросли почти на 13%

За неделю с 5 по 11 марта цены в стране выросли на 2% по отношению к предыдущей неделе. Для сравнения: неделей ранее прирост составлял 2,22%. Значение продовольственной инфляции отдельно не указывается в докладе, но продукты продолжают ощутимо дорожать. Среди них больше всего выросли цены на сахар — на 12,8%. Также в лидерах оказались помидоры, за неделю подорожавшие на 12,3%, и бананы, прибавившие в цене 11,3%.

Из социально значимых продуктов на 4,1% подорожали смеси сухие молочные для детского питания, на 3% — поваренная соль, на 2,7% — гречка и рис, на 2,5% — консервы овощные для кормления детей, на 2,2% — детские мясные консервы. Макароны подорожали на 2%, подсолнечное масло — на 1,7%, сливочное — на 1,4%, яйца куриные — на 1,1%. Из наблюдаемых ведомством еженедельно продуктов подешевели только огурцы — на 1,2%.