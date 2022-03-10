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Глава МВФ: Дефолт в России больше не является «маловероятным событием»

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Дефолт в России больше не является «маловероятным событием», заявила 10 марта журналистам глава МВФ Кристалина Георгиева.

«Дело не в том, что у России нет денег, Россия не может использовать эти деньги», — цитирует ее слова агентство Bloomberg.

По мнению главы Международного валютного фонда, беспрецедентные санкции против страны затруднят конвертацию резервных активов МВФ в валюту..

Рейтинговое агентство Fitch Ratings на этой неделе сообщило, что дефолт по облигациям России «неизбежен» в результате мер, принятых после начала спецоперации на Украине. По мнению американских экспертов, вероятность дефолта в течение года составляет 71%, а в течение пяти лет — 81%.

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Комментарии (25)

sektor7
Чего тебе, уважаемый модератор все не нравится.
sektor7
Глава МВФ по методичке шпарит😂
Ник Приносящий Счастье
Дефолты и раньше были. Ничего, все живы, здоровы. Не нагнетайте, товарищи. Ведь мы теперь товарищи? М?
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