Глава МВФ: Дефолт в России больше не является «маловероятным событием»

Дефолт в России больше не является «маловероятным событием», заявила 10 марта журналистам глава МВФ Кристалина Георгиева.



«Дело не в том, что у России нет денег, Россия не может использовать эти деньги», — цитирует ее слова агентство Bloomberg.

По мнению главы Международного валютного фонда, беспрецедентные санкции против страны затруднят конвертацию резервных активов МВФ в валюту..

Рейтинговое агентство Fitch Ratings на этой неделе сообщило, что дефолт по облигациям России «неизбежен» в результате мер, принятых после начала спецоперации на Украине. По мнению американских экспертов, вероятность дефолта в течение года составляет 71%, а в течение пяти лет — 81%.