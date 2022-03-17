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Минфин выплатил 117 млн долларов купонов по еврооблигациям

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Платежное поручение о выплате купонного дохода по еврооблигациям России со сроками погашения в 2023 и 2043 годах выполнено, сообщает 17 марта пресс-служба Минфина.

Поручение было направлено иностранному банку-корреспонденту 14 марта. По нему было необходимо выплатить купоны по еврооблигациям двух выпусков со сроками погашения в 2023 и 2043 годах на общую сумму 117,2 млн долларов. Оно было исполнено, сообщили в Минфине.

О результатах зачисления средств платежному агенту по еврооблигациям Citibank, N.A., London Branch ведомство сообщит дополнительно.

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Комментарии (26)

Alex000
Блокирующие пакеты США и ЕС вроде с 26 марта и 12 апреля.
Это значит да, что дефолт временно откладывается - пока ещё проплатить дали.
Avs7153
А я достаю из широких штанин,
При всём, заметьте, народе.
Дубликат бесценного груза один —
Билет Сергея Мавроди...
BaGira
Обидно, что не рублями. Пусть бы сами и меняли!
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