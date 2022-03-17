Минфин выплатил 117 млн долларов купонов по еврооблигациям

Платежное поручение о выплате купонного дохода по еврооблигациям России со сроками погашения в 2023 и 2043 годах выполнено, сообщает 17 марта пресс-служба Минфина.
Поручение было направлено иностранному банку-корреспонденту 14 марта. По нему было необходимо выплатить купоны по еврооблигациям двух выпусков со сроками погашения в 2023 и 2043 годах на общую сумму 117,2 млн долларов. Оно было исполнено, сообщили в Минфине.
О результатах зачисления средств платежному агенту по еврооблигациям Citibank, N.A., London Branch ведомство сообщит дополнительно.