Камеры украсят три ближайших столба к станции метро. Как уточнили сотрудники, устанавливавшие технику, техника будет вращаться. Напомним, именно на этом месте в последние дни регулярно проходили акции за мир в Украине. Многих участников задерживают — так, накануне 19 человек развезли по отделам полиции. Всего на акциях у Гостиного двора за девять дней задержали почти три тысячи человек.
Возле Гостиного двора в Петербурге, где проходили митинги за мир, устанавливают камеры наблюдения
Подрядчики городского мониторингового центра устанавливают камеры наблюдения напротив Гостиного двора в Петербурге. Об этом вечером 5 марта сообщает корреспондент «Фонтанки».
05.03.2022 21:39
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