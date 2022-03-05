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Возле Гостиного двора в Петербурге, где проходили митинги за мир, устанавливают камеры наблюдения

Подрядчики городского мониторингового центра устанавливают камеры наблюдения напротив Гостиного двора в Петербурге. Об этом вечером 5 марта сообщает корреспондент «Фонтанки».

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Фото: Алина Циопа/«Фонтанка.ру»
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Камеры украсят три ближайших столба к станции метро. Как уточнили сотрудники, устанавливавшие технику, техника будет вращаться. Напомним, именно на этом месте в последние дни регулярно проходили акции за мир в Украине. Многих участников задерживают — так, накануне 19 человек развезли по отделам полиции. Всего на акциях у Гостиного двора за девять дней задержали почти три тысячи человек.

Фото: Алина Циопа/«Фонтанка.ру»
© Фонтанка.Ру

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