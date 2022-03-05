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На девятой несанкционированной акции у «Гостиного двора» задержали два десятка человек

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Девятнадцать человек развезли по отделам полиции после малочисленной акции в центре Петербурга.

У «Гостиного двора» накануне собралось чуть более 140 человек, стало известно «Фонтанке» 5 марта.

Полицейские, как сообщали корреспонденты нашего издания, предлагали участникам идти «либо в метро, либо в автозак».

В спецмашину также попала один несовершеннолетний, его после установления личности передали родителям. В отношении остальных составили протоколы о нарушениях правил проведения митингов. Сегодня их ждет суд.

Всего на акциях у «Гостиного двора» за девять дней задержали почти три тысячи человек.

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