На девятой несанкционированной акции у «Гостиного двора» задержали два десятка человек

Девятнадцать человек развезли по отделам полиции после малочисленной акции в центре Петербурга.
У «Гостиного двора» накануне собралось чуть более 140 человек, стало известно «Фонтанке» 5 марта.
Полицейские, как сообщали корреспонденты нашего издания, предлагали участникам идти «либо в метро, либо в автозак».
В спецмашину также попала один несовершеннолетний, его после установления личности передали родителям. В отношении остальных составили протоколы о нарушениях правил проведения митингов. Сегодня их ждет суд.
Всего на акциях у «Гостиного двора» за девять дней задержали почти три тысячи человек.