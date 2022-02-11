Ставка больше, чем бизнес. Борьба с инфляцией тормозит развитие рынка

Фото: Сергей Коньков / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться







Ожидаемое в пятницу, 11 февраля, повышение Центробанком ключевой ставки до 9,5 % отсечет от банковского финансирования тысячи предприятий. Рентабельность их бизнеса больше не будет позволять зарабатывать столько, чтобы хватало на оплату процентов по кредитам. По расчетам Росстата, огромное количество отраслей сейчас в среднем менее прибыльны, чем обозначаемый ЦБ ориентир для определения банками цены заемных денег. Арифметика простая. Если ты берешь кредит на открытие нового предприятия или расширение уже работающего, рентабельность его активов должна быть как минимум не меньше, чем ставка по кредиту, объясняют «Фонтанке» петербургские университетские преподаватели по предмету «Экономика предприятия». То есть оно должно работать таким образом, чтобы на руках у предпринимателя после всех расходов и налогов оставалось больше, чем надо отдать банку.



Тем не менее уже сейчас многие отрасли привыкли жить куда скромнее, чем от них ждут банки. Рентабельность активов (отношение чистой прибыли к среднегодовой стоимости активов) в единицы процентов — это почти весь ретейл, большие промышленные предприятия, сети АЗС и многое другое.

Другой важный показатель, который имеет значение в оценке перспектив бизнес-модели проектного финансирования, — рентабельность продаж. С рентабельностью активов он связан не напрямую, тут надо делать поправку на коэффициент оборачиваемости капитала, подчеркивают экономисты. Однако в целом все же можно прикинуть, какие из отраслей со средней рентабельностью активов ниже задаваемого сейчас Центробанком ориентира — 9,5 % — имеют больше шансов на получение кредита по приемлемой ставке.

Зона риска

Так, ближе к верхней границе — производство пластиковых труб, молока, стекла, керамической плитки, хлебобулочных изделий, торговля автодеталями и техобслуживание машин. А вот в два и более раз меньше этот показатель у мясопереработки, производства бытовой техники, ювелирных товаров, вина, газовых и паровых турбин, оптовой торговли лесом, дополнительного образования у детей и взрослых, торговли косметикой и бензином и курьерских компаний.



Согласно данным СПАРК, ниже 9,5 % показатель ROA — у 600 тысяч российских компаний из 1,6 миллиона, то есть всего 37 % . В Петербурге картина ровно такая же — из 130 тысяч компаний, показывающих не нулевую отчетность, ROA выше 9,5 лишь у 49 тысяч.

Конечно, именно крупный бизнес финансирование себе всегда найдет — размеры их кредитов всегда многократно меньше стоимости активов. Да и в конце концов, за счет больших оборотов он может сам себя обеспечить средствами для развития. А вот средний и особенно мелкий бизнес в условиях растущих ставок по кредитам это самое развитие вынужден откладывать до лучших времен — если не выдастся случай получить льготный кредит с субсидированием ставки.

Разумеется, когда еще год назад ключевая ставка находилась на историческом минимуме — 4,25 % , никто по таким цифрам кредиты на бизнес не получал. Однако банки, по крайней мере, имели пространство для маневра, выдавая деньги кому-то под 8 % , а кому-то под 6 % (без учета льготных программ). Сейчас же давать меньше чем под 10–12 % они зачастую просто не имеют права. И те, кто приходит с проектом, скажем, небольшой гостиницы или цеха металлообработки с заявленной рентабельностью в совершенно нормальные для бизнеса 5–7 % или даже 9 % , в лучшем случае получат предложение внести залог стоимостью заметно больше суммы кредита. А уж вопрос, как они собираются отдавать деньги, будет ставить в тупик кредитные комитеты банков, которые просто вынуждены будут считать эти проекты рискованными — с соответствующими выводами.



Опрошенные «Фонтанкой» крупнейшие российские банки не спешат делиться своими наблюдениями за тем, как рост ставок отсекает массы потенциальных заемщиков от финансирования.

«Условия для корпоративных клиентов индивидуальные, решение о ставке зависит от большого числа факторов. Мы анализируем бизнес-модель, менеджмент компании, ее финансовые показатели и многое другое», — объясняют в Альфа-банке, но конкретные цифры не приводят.

Не больше конкретики и в словах Сбербанка. «Для корпоративных клиентов применяются индивидуальные процентные ставки, которые зависят от финансового состояния клиентов, структуры обеспечения, целевого направления, сроков кредитования и других параметров. Минимальный размер процентных ставок предлагается в основном по краткосрочным кредитам. Возможность получить кредит повышается у компаний с хорошим финансовым состоянием, которые имеют действующий бизнес либо финансируют новые проекты с существенной долей собственного участия», — сообщили «Фонтанке» в ответ на просьбу рассказать о том, как рост ставок влияет на сокращение числа одобренных кредитов.



Почем ваши деньги?

Центробанк и сам бизнес очень по-разному видят стоимость получаемых денег. В отчетности регулятора средняя ставка для малых и средних предприятий (МСП), согласно последним данным, — 8,67 % по кредитам сроком больше года. Но это очень средняя цифра «по больнице». Те, кому достаются льготные кредиты, теоретически могут увидеть в договоре и 1 % , рассказывают в Сбербанке. Речь, к примеру, о программе Минцифры по импортозамещению в IT. Однако куда более массовые — схемы субсидирования от Минэкономразвития: «ключевая ставка + 2,75 % ». До сегодняшнего дня это было, выходит, 11,25 % . Причем ставки по этой программе в Сбербанке называют «ниже рыночных».

«Мы полностью понимаем причины, по которым ЦБ сейчас повышает ключевую ставку, — борьба с инфляцией. Однако нынешний уровень повышения — до 9,5 % — это, пожалуй, верхний порог, при котором бизнесу хотя бы относительно комфортно работать. Если будет выше — станет уже сложно, — говорит Сергей Моренков, петербургский девелопер и глава сети автосалонов «Автополе». — При этом уже сейчас наши проекты, которые могли бы развиваться очень быстро, — нет, не откладываются, но их реализация идет медленнее, чем мы бы хотели. Вот буквально на днях мы подписали кредитный договор под 11,3 % — и должен сказать, сотрудники банка действительно шли нам навстречу и делали все, что от них зависело, мы им благодарны. Но, к примеру, еще год-полтора назад мы кредитовались примерно под 8 % ».



Дмитрий Борисов, глава фармпредприятия «Полисан», также признает, что за последнее время ставки по кредитам заметно выросли, хотя конкретно для его предприятия они все еще остаются на приемлемом уровне. «В случае кредитов на развитие бизнеса каждый раз рассматривается конкретная финансовая модель. Каких-то верхних пороговых значений по ставкам у нас нет, но всему есть предел», — уклончиво ответил он, согласившись с тем, что, к примеру, уровень в 20–25 % годовых — «будет очень серьезно».

Совсем по другую линию фронта находится бизнес из отраслей, во-первых, и так высокорисковых, а сейчас еще и настолько потрепанных пандемией, что, кажется, о коммерческом кредитовании как таковом для них речь уже не идет. Банки сейчас, в лучшем случае, выступают лишь как агенты по передаче денег от государства в виде льготных кредитов. Таким приходится рассчитывать только на собственные силы.

«Мы последний кредит брали 5 лет назад и давно все закрыли, — рассказывает Алексей Фурсов, руководитель сетей ресторанов «Евразия» и спортивных центров «Фитнес Хаус». — Не берем ничего потому, что нет развития. На то, что есть, оборотных средств хватает, а глобально рынок перенасыщен, нечего открывать».



Против тренда

Однако в пользу банков играют цифры ЦБ РФ, которые свидетельствуют: начавшийся прошлой весной повышательный цикл ключевой ставки вовсе не замедлил объем выдаваемых корпоративных кредитов.



Предприятия, в том числе малый и средний бизнес, продолжают получать деньги. Однако львиная доля прироста общей цифры приходится на крупнейшие предприятия добывающего и обрабатывающего сектора. Также взрывной рост сразу на 48 % отмечается в строительном секторе, разгоняемый вливаниями государства в эту отрасль — около 1,6 трлн рублей.

Те же, кто помельче, одалживаются в первую очередь в рамках программ снижения ставок по госпрограммам. Так, по расчетам агентства «Эксперт РА», общий прирост выданных малому и среднему бизнесу кредитов в 2021 году составил рекордные 38 %, но если вычесть из них те, за которые доплачивало государство, выйдет уже всего 23 % . На этот год рост прогнозируется в районе куда более скромных 1 5–17 % , и то — это с господдержкой. Без нее — всего 9–11 % .

Не под запись представители банка объясняют: в чистом виде кредит просто на новый бизнес — такого почти не бывает. Как минимум потребуется большая доля вложений самого предпринимателя — не меньше половины. Как правило же, корпоративные отделы банков сотрудничают с уже работающими предприятиями, которые и так генерируют какую-то выручку и прибыль. И когда речь заходит о развитии их бизнеса, дело не в относительных цифрах ставок и рентабельности, а в абсолютных — какой размер ежемесячного платежа предприятие в принципе способно отдавать банку в виде процента по кредиту. Его специалисты по оценкам рисков будут придирчиво рассматривать бизнес-модель нового проекта, и как только в их расчетах сумма генерируемой прибыли окажется меньше предполагаемого платежа, следует отказ. Ну и, разумеется, предпринимателю в любом случае придется отдавать в залог какие-то активы — оборудование, здания, права требования по крупным заказам. А в последнее время почти обязательным становится и личное поручительство владельца бизнеса.

В этой картине мира рост ставок по кредитам неизменно приводит к росту платежей и, соответственно, отсекает все больше и больше компаний от банковского финансирования проектов развития. Арифметика простая: берем рентабельность продаж (если очень грубо, то процент наценки для торговли или выручка, деленная на расходы, для промышленности) и умножаем на коэффициент оборачиваемости — сколько раз в течение года получается «прокрутить» деньги. Если в итоге на руках остается денег больше, чем размер процентов по кредиту, — можно идти разговаривать; если меньше — надо искать объяснение, из чего отдавать деньги. И чем выше процентная ставка, тем меньше компаний могут рассчитывать на кредит.

В первую очередь это может оставлять за бортом проектного финансирования предприятия с длительным производственным циклом: у них вложения в закупку сырья и оборудования и накладные расходы приносят прибыль лишь один-два-три раза в год. Следом — компании с более высокой оборачиваемостью капитала, но низкомаржинальными товарами.

Конечно, у каждой компании — своя история, свое положение дел и своя экономическая модель. Какие-то автосервисы показывают рентабельность активов выше среднеотраслевого уровня 8,91, отмеченного Росстатом, а у какие-то — хуже. И у каждого свой ответ на вопрос — из чего вы будете отдавать кредит. Однако общий целевой ориентир — примерно такой. И с каждым повышением ключевой ставки автослесарей, достойных, с точки зрения кредитных комитетов банков, получить деньги на развитие, все меньше и меньше. Как и производителей молока, хлебопеков, торговцев лесом и многих других.



Остается лишь надеяться, что расчет Центробанка на сдерживание инфляции за счет торможения экономики оправдается. Потому что до сих пор рост цен особо не оглядывался на усилия Эльвиры Набиуллиной, и можно лишь верить на слово, что если бы ставка не росла так сильно, инфляция была бы гораздо выше. Противники этой политики резонно замечают, что растущие ставки по кредитам бизнес непременно будет компенсировать — за счет все того же роста цен. Получается замкнутый круг.

Денис Лебедев, «Фонтанка.ру»

