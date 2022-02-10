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Валиева не отстранена от Олимпиады. Фигуристка провела тренировку, но говорить ни с кем не стала

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Российская фигуристка Камила Валиева, заподозренная в нарушении антидопинговых правил, вышла на тренировку в Олимпийском Пекине. Об этом пишет «Чемпионат.com» 10 февраля.

С журналистами общаться она не стала. Ее тренер Этери Тутберидзе на просьбу прокомментировать ситуацию заявила: «Сплетнями не занимаюсь».

В пресс-службе Международного олимпийского комитета по-прежнему не объясняют ситуацию. «Вчера возникли определённые юридические ситуации, но комментировать это неуместно. Потенциальный случай обнаружения допинга — это спекуляция. Я не буду говорить, кто ведёт дело. Это юридический момент, работа идёт. Что касается информации о церемонии награждения, это тоже слухи. Нужно проявить терпение», — заявил глава пресс-службы МОК Марк Адамс.

В то же время пресс-атташе Федерации фигурного катания на коньках России Ольга Ермолина заявила, что Валиева не отстранена от соревнований. «Камила не отстранена от участия в Играх. Мы ждём официальных заявлений Международного олимпийского комитета. Что касается вручения медалей в командном турнире, то с датой также должен определиться МОК», — заявила Ермолина.

Ранее стало известно, что в допинг-тесте Валиевой в декабре обнаружили в микродозе запрещённый препарат триметазидин. Из-за этого возникла заминка с награждением российских фигуристов золотыми медалями за победу в командном турнире.

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Комментарии (3)

VKuser49193372
Зачем эта тренерша заставляет молодую девченку принимать сердечные препараты. Если сердце больное, так вообще нечего большим спортом заниматься
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