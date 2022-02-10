Валиева не отстранена от Олимпиады. Фигуристка провела тренировку, но говорить ни с кем не стала

Российская фигуристка Камила Валиева, заподозренная в нарушении антидопинговых правил, вышла на тренировку в Олимпийском Пекине. Об этом пишет «Чемпионат.com» 10 февраля.



С журналистами общаться она не стала. Ее тренер Этери Тутберидзе на просьбу прокомментировать ситуацию заявила: «Сплетнями не занимаюсь».



В пресс-службе Международного олимпийского комитета по-прежнему не объясняют ситуацию. «Вчера возникли определённые юридические ситуации, но комментировать это неуместно. Потенциальный случай обнаружения допинга — это спекуляция. Я не буду говорить, кто ведёт дело. Это юридический момент, работа идёт. Что касается информации о церемонии награждения, это тоже слухи. Нужно проявить терпение», — заявил глава пресс-службы МОК Марк Адамс.

