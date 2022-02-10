Валиева не отстранена от Олимпиады. Фигуристка провела тренировку, но говорить ни с кем не стала

Российская фигуристка Камила Валиева, заподозренная в нарушении антидопинговых правил, вышла на тренировку в Олимпийском Пекине. Об этом пишет «Чемпионат.com» 10 февраля.
С журналистами общаться она не стала. Ее тренер Этери Тутберидзе на просьбу прокомментировать ситуацию заявила: «Сплетнями не занимаюсь».
В пресс-службе Международного олимпийского комитета по-прежнему не объясняют ситуацию. «Вчера возникли определённые юридические ситуации, но комментировать это неуместно. Потенциальный случай обнаружения допинга — это спекуляция. Я не буду говорить, кто ведёт дело. Это юридический момент, работа идёт. Что касается информации о церемонии награждения, это тоже слухи. Нужно проявить терпение», — заявил глава пресс-службы МОК Марк Адамс.
В то же время пресс-атташе Федерации фигурного катания на коньках России Ольга Ермолина заявила, что Валиева не отстранена от соревнований. «Камила не отстранена от участия в Играх. Мы ждём официальных заявлений Международного олимпийского комитета. Что касается вручения медалей в командном турнире, то с датой также должен определиться МОК», — заявила Ермолина.
Ранее стало известно, что в допинг-тесте Валиевой в декабре обнаружили в микродозе запрещённый препарат триметазидин. Из-за этого возникла заминка с награждением российских фигуристов золотыми медалями за победу в командном турнире.