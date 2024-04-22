В WADA назвали различия в делах Камилы Валиевой и китайских пловцов

Главный юрисконсульт Всемирного антидопингового агентства (WADA) Росс Вентель заявил о несопоставимости ситуации с китайскими пловцами, попавшимися на триметазидине, и российской фигуристкой Камилой Валиевой. Об этом в понедельник, 22 апреля, сообщает РИА Новости-Спорт со ссылкой на пресс-конференцию.
«В деле Валиевой, это открытая информация, концентрация — 2,1 нанограмма на миллилитр, в случае с китайскими спортсменами концентрация намного ниже», — сказал он.
Также Вентель отметил, что в деле Валиевой ничего не было, что могло бы исключить версию умышленного приема триметазидина за несколько дней до соревнований. В ситуации с китайскими пловцами, продолжил он, имели место повторные пробы, которые давали то отрицательный, то положительный результат.
Представитель WADA назвал и еще одну причину, которая, по его мнению, отличает дело Валиевой от ситуации с пловцами из Китая.
«Первоначальная версия фигуристки <...> не была поддержана ни экспертами, ни производителем триметазидина. Далее она выбрала другую версию, в поддержку которой не представила никаких свидетельств», — сказал Вентель.
В случае китайских пловцов отсутствуют причины того, чтобы опротестовать версию о случайном загрязнении, подытожил главный юрисконсульт WADA.
Накануне стало известно, что 23 китайских пловца выступили на Олимпиаде в Токио-2020, несмотря на положительный допинг-тест на препарат триметазидин, за который российская фигуристка Камила Валиева получила четырехлетнюю дисквалификацию.