В WADA назвали различия в делах Камилы Валиевой и китайских пловцов

Главный юрисконсульт Всемирного антидопингового агентства (WADA) Росс Вентель заявил о несопоставимости ситуации с китайскими пловцами, попавшимися на триметазидине, и российской фигуристкой Камилой Валиевой. Об этом в понедельник, 22 апреля, сообщает РИА Новости-Спорт со ссылкой на пресс-конференцию.

«В деле Валиевой, это открытая информация, концентрация — 2,1 нанограмма на миллилитр, в случае с китайскими спортсменами концентрация намного ниже», — сказал он.



Также Вентель отметил, что в деле Валиевой ничего не было, что могло бы исключить версию умышленного приема триметазидина за несколько дней до соревнований. В ситуации с китайскими пловцами, продолжил он, имели место повторные пробы, которые давали то отрицательный, то положительный результат.

