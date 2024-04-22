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    В WADA назвали различия в делах Камилы Валиевой и китайских пловцов

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    4 комментария

    Главный юрисконсульт Всемирного антидопингового агентства (WADA) Росс Вентель заявил о несопоставимости ситуации с китайскими пловцами, попавшимися на триметазидине, и российской фигуристкой Камилой Валиевой. Об этом в понедельник, 22 апреля, сообщает РИА Новости-Спорт со ссылкой на пресс-конференцию.

    «В деле Валиевой, это открытая информация, концентрация — 2,1 нанограмма на миллилитр, в случае с китайскими спортсменами концентрация намного ниже», — сказал он.

    Также Вентель отметил, что в деле Валиевой ничего не было, что могло бы исключить версию умышленного приема триметазидина за несколько дней до соревнований. В ситуации с китайскими пловцами, продолжил он, имели место повторные пробы, которые давали то отрицательный, то положительный результат.

    Представитель WADA назвал и еще одну причину, которая, по его мнению, отличает дело Валиевой от ситуации с пловцами из Китая.

    «Первоначальная версия фигуристки <...> не была поддержана ни экспертами, ни производителем триметазидина. Далее она выбрала другую версию, в поддержку которой не представила никаких свидетельств», — сказал Вентель.

    В случае китайских пловцов отсутствуют причины того, чтобы опротестовать версию о случайном загрязнении, подытожил главный юрисконсульт WADA.

    Накануне стало известно, что 23 китайских пловца выступили на Олимпиаде в Токио-2020, несмотря на положительный допинг-тест на препарат триметазидин, за который российская фигуристка Камила Валиева получила четырехлетнюю дисквалификацию.

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    Комментарии 4

    А1357922 Апр 2024 в 20:45
    Это - другое! Сколько раз уже слышали.
    +0−0
    Slava_Rossii222 Апр 2024 в 20:42
    Звучит как дешёвая отмазка. Раз попались китайцы, пусть их тоже дисквалифицируют и точка. А то получаются двойные стандарты.
    +1−0
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