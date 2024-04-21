Китайские пловцы попались на «допинге Валиевой», но были допущены к Олимпиаде в Токио

23 китайских пловца выступили на Олимпиаде в
В январе 2021 года в исследованиях проб 23 китайских пловцов было выявлено наличие триметазидина. В частности, нарушения допинговых правил обнаружили у ведущих членов команды: Чжана Юйфэя, Вана Шуня и Цинь Хайяна.
Китайское антидопинговое агентство (CHINADA) провело свое внутреннее расследование, в результате которого следы препарата нашли на кухне отеля, где проживали спортсмены во время соревнований.
Международное антидопинговое агентство (WADA) на основе этих данных решило не отстранять спортсменов и разрешить им выступить на Олимпиаде в Токио.
«В ходе процесса проверки, который длился несколько недель, ученые и внешние юрисконсульты тщательно проверили теорию заражения, представленную Китайским антидопинговым агентством. В конечном итоге WADA пришло к выводу, что оно не в состоянии опровергнуть возможность того, что источником триметазидина было загрязнение, это совместимо с аналитическими данными в файле», — заявили в пресс-службе WADA.
Спортивный юрист Анна Анцелиович в эфире телеканала «
«Если же сравнивать с ситуацией Валиевой, то каждое дело рассматривается индивидуально. И в каждом деле есть свои объяснения. Как мы знаем из решения Спортивного арбитражного суда, объяснение, предоставленной защитой Валиевой, не устроило. А в случае с китайцами, видимо, устроило. Это никак не может быть использовано. Не вижу никак, чтобы тут были похожие обстоятельства, чтобы это можно было использовать как прецедент», — отметила Анна Анцелиович.
Между тем глава американского антидопингового агентства (USADA) Трэвис Тайгерт на официальном сайте своей организации обвинил WADA в сокрытии допинга у китайских пловцов.
«Печально осознавать, что Всемирное антидопинговое агентство и Китайское антидопинговое агентство до сих пор скрывали эти положительные пробы, не соблюдая справедливо и беспристрастно глобальные правила, которые применяются ко всем остальным в мире», — заявил Тайгерт.
Он также призвал привлечь к ответственности тех, кто стоит за сокрытием положительных тестов китайских спортсменов.