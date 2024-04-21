Китайские пловцы попались на «допинге Валиевой», но были допущены к Олимпиаде в Токио

23 китайских пловца выступили на Олимпиаде в Токио-2020 , несмотря на положительный допинг-тест на препарат триметазидин, за который российская фигуристка Камила Валиева получила четырехлетнюю дисквалификацию, сообщает The New York Times.

В январе 2021 года в исследованиях проб 23 китайских пловцов было выявлено наличие триметазидина. В частности, нарушения допинговых правил обнаружили у ведущих членов команды: Чжана Юйфэя, Вана Шуня и Цинь Хайяна. Китайское антидопинговое агентство (CHINADA) провело свое внутреннее расследование, в результате которого следы препарата нашли на кухне отеля, где проживали спортсмены во время соревнований.

Международное антидопинговое агентство (WADA) на основе этих данных решило не отстранять спортсменов и разрешить им выступить на Олимпиаде в Токио.

«В ходе процесса проверки, который длился несколько недель, ученые и внешние юрисконсульты тщательно проверили теорию заражения, представленную Китайским антидопинговым агентством. В конечном итоге WADA пришло к выводу, что оно не в состоянии опровергнуть возможность того, что источником триметазидина было загрязнение, это совместимо с аналитическими данными в файле», — заявили в пресс-службе WADA.

Спортивный юрист Анна Анцелиович в эфире телеканала « Матч ТВ » заявила, что сравнивать ситуации китайских пловцов и фигуристки Камилы Валиевой не стоит, так как это две совершенно разные истории. «Если же сравнивать с ситуацией Валиевой, то каждое дело рассматривается индивидуально. И в каждом деле есть свои объяснения. Как мы знаем из решения Спортивного арбитражного суда, объяснение, предоставленной защитой Валиевой, не устроило. А в случае с китайцами, видимо, устроило. Это никак не может быть использовано. Не вижу никак, чтобы тут были похожие обстоятельства, чтобы это можно было использовать как прецедент», — отметила Анна Анцелиович.

Между тем глава американского антидопингового агентства (USADA) Трэвис Тайгерт на официальном сайте своей организации обвинил WADA в сокрытии допинга у китайских пловцов.