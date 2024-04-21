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    Китайские пловцы попались на «допинге Валиевой», но были допущены к Олимпиаде в Токио

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    5 комментариев

    23 китайских пловца выступили на Олимпиаде в Токио-2020, несмотря на положительный допинг-тест на препарат триметазидин, за который российская фигуристка Камила Валиева получила четырехлетнюю дисквалификацию, сообщает The New York Times.

    В январе 2021 года в исследованиях проб 23 китайских пловцов было выявлено наличие триметазидина. В частности, нарушения допинговых правил обнаружили у ведущих членов команды: Чжана Юйфэя, Вана Шуня и Цинь Хайяна.

    Китайское антидопинговое агентство (CHINADA) провело свое внутреннее расследование, в результате которого следы препарата нашли на кухне отеля, где проживали спортсмены во время соревнований.

    Международное антидопинговое агентство (WADA) на основе этих данных решило не отстранять спортсменов и разрешить им выступить на Олимпиаде в Токио.

    «В ходе процесса проверки, который длился несколько недель, ученые и внешние юрисконсульты тщательно проверили теорию заражения, представленную Китайским антидопинговым агентством. В конечном итоге WADA пришло к выводу, что оно не в состоянии опровергнуть возможность того, что источником триметазидина было загрязнение, это совместимо с аналитическими данными в файле», — заявили в пресс-службе WADA.

    Спортивный юрист Анна Анцелиович в эфире телеканала «Матч ТВ» заявила, что сравнивать ситуации китайских пловцов и фигуристки Камилы Валиевой не стоит, так как это две совершенно разные истории.

    «Если же сравнивать с ситуацией Валиевой, то каждое дело рассматривается индивидуально. И в каждом деле есть свои объяснения. Как мы знаем из решения Спортивного арбитражного суда, объяснение, предоставленной защитой Валиевой, не устроило. А в случае с китайцами, видимо, устроило. Это никак не может быть использовано. Не вижу никак, чтобы тут были похожие обстоятельства, чтобы это можно было использовать как прецедент», — отметила Анна Анцелиович.

    Между тем глава американского антидопингового агентства (USADA) Трэвис Тайгерт на официальном сайте своей организации обвинил WADA в сокрытии допинга у китайских пловцов.

    «Печально осознавать, что Всемирное антидопинговое агентство и Китайское антидопинговое агентство до сих пор скрывали эти положительные пробы, не соблюдая справедливо и беспристрастно глобальные правила, которые применяются ко всем остальным в мире», — заявил Тайгерт.

    Он также призвал привлечь к ответственности тех, кто стоит за сокрытием положительных тестов китайских спортсменов.

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    WADAТриметазидин
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    Комментарии 5

    Эд Хэммет21 Апр 2024 в 20:10
    Какой богатый дедушка Валиевой то оказался! Он что же, ещё и китайцев подкармливал?
    +0−1
    27471502521 Апр 2024 в 20:05
    ну,что скажешь заказная конторка у кого то вообще не находят, кому то не доказать,ну Россия то образцово показательно,шоу должно продолжаться и тока министр спорта все взносы им заплатить хочет
    +1−0
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