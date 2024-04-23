Чемпионка РФ по пятиборью заявила об исключении из сборной за нейтральный статус. Федерация это опровергает

Шестикратная чемпионка России по современному пятиборью в личном зачете, в команде и эстафете и участница Олимпиады в Токио Ульяна Баташова заявила об исключении ее из состава национальной сборной после получения ею нейтрального статуса. Об этом стало известно 23 апреля из интервью Баташовой «Спорт-Экспрессу».
Международный союз современного пятиборья допустил участие российских и белорусских пятиборцев в международных турнирах в нейтральном статусе, и Баташова подала заявку, предупредив об этом Федерацию современного пятиборья России (ФСПР). Однако, по словам спортсменки, «кому-то это, видимо, не понравилось»: 1 апреля ее, как она утверждает, «убрали со ставки» и зарплату в сборной она больше не получает, хотя в национальном рейтинге шла пятой.
«Все расходы я взяла на себя, оплачиваю подготовку сама, что-то взяли на себя друзья, спонсоры. Предателем себя не считаю. Я люблю свою страну, ровно так же, как любит ее Овечкин, выступающий за американский клуб и живущий в Америке», — сказала 29-летняя пятиборка.
Позднее пресс-служба Федерации современного пятиборья России опровергла заявление Баташовой, сообщив, что спортсменка остается в составе национальной команды несмотря на нейтральный статус.