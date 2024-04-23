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    Чемпионка РФ по пятиборью заявила об исключении из сборной за нейтральный статус. Федерация это опровергает

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    5 комментариев

    Шестикратная чемпионка России по современному пятиборью в личном зачете, в команде и эстафете и участница Олимпиады в Токио Ульяна Баташова заявила об исключении ее из состава национальной сборной после получения ею нейтрального статуса. Об этом стало известно 23 апреля из интервью Баташовой «Спорт-Экспрессу».

    Международный союз современного пятиборья допустил участие российских и белорусских пятиборцев в международных турнирах в нейтральном статусе, и Баташова подала заявку, предупредив об этом Федерацию современного пятиборья России (ФСПР). Однако, по словам спортсменки, «кому-то это, видимо, не понравилось»: 1 апреля ее, как она утверждает, «убрали со ставки» и зарплату в сборной она больше не получает, хотя в национальном рейтинге шла пятой.

    «Все расходы я взяла на себя, оплачиваю подготовку сама, что-то взяли на себя друзья, спонсоры. Предателем себя не считаю. Я люблю свою страну, ровно так же, как любит ее Овечкин, выступающий за американский клуб и живущий в Америке», — сказала 29-летняя пятиборка.

    Позднее пресс-служба Федерации современного пятиборья России опровергла заявление Баташовой, сообщив, что спортсменка остается в составе национальной команды несмотря на нейтральный статус.

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    Комментарии 5

    v57424623 Апр 2024 в 13:22
    Овечкин играет не за сборную сша а за клуб.
    хочет ехать скакать на этом параде гермафродитов-пусть едет и выступает как частник
    +0−0
    BVL23 Апр 2024 в 13:17
    А с какого перепугу ее на деньги налогоплательщиков должны содержать, а также оплачивать ей поездку. Она же решила представлять саму себя, а не страну. В таком случае сама себя и обеспечивай.
    +0−0
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