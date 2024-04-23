Чемпионка РФ по пятиборью заявила об исключении из сборной за нейтральный статус. Федерация это опровергает

Шестикратная чемпионка России по современному пятиборью в личном зачете, в команде и эстафете и участница Олимпиады в Токио Ульяна Баташова заявила об исключении ее из состава национальной сборной после получения ею нейтрального статуса. Об этом стало известно 23 апреля из интервью Баташовой «Спорт-Экспрессу».

Международный союз современного пятиборья допустил участие российских и белорусских пятиборцев в международных турнирах в нейтральном статусе, и Баташова подала заявку, предупредив об этом Федерацию современного пятиборья России (ФСПР). Однако, по словам спортсменки, «кому-то это, видимо, не понравилось»: 1 апреля ее, как она утверждает, «убрали со ставки» и зарплату в сборной она больше не получает, хотя в национальном рейтинге шла пятой.