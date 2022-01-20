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Следствие просит заочно арестовать Шляфмана, обвиняемого в убийстве Игоря Талькова

Следствие 20 января заявило ходатайство о заочном аресте 57-летнего Валерия Шляфмана, ранее также заочно привлекавшегося к уголовной ответственности за убийство, совершенное по неосторожности. В октябре прошлого года действия музыкального менеджера были переквалифицированы, теперь его просят взять под стражу по делу о покушении на убийство. Об этом сообщает ГСУ СК по Петербургу.

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Шляфман по сей день находится в международном розыске.

По версии следствия, 6 октября 1991 года во Дворце спорта «Юбилейный» во время сборного концерта звезд эстрады между Игорем Малаховым, менеджером певицы Азизы, Игорем Тальковым и его продюсером Шляфманом произошел конфликт. Причиной стала очередность выступлений исполнителей. Валерий Шляфман якобы вырвал из рук Игоря Малахова «Наган», выстрелил в Малахова, но попал в Талькова. Тот погиб на месте происшествия.

«На первоначальном этапе следствия Шляфман активно препятствовал расследованию уголовного дела, создавая доказательства, изобличающие Игоря Малахова в убийстве Талькова – давал свидетельские показания по уголовному делу о производстве Малаховым выстрелов в Талькова, склонял других свидетелей к даче аналогичных показаний, спрятал в гримерной Талькова указанный выше револьвер», — говорится в сообщении СК.

В 1992 году Шляфман бежал на Украину, а затем в Израиль, где находится по сей день.

Уголовное дело по факту гибели Талькова было возобновлено в ноябре 2018 года, правда, петербургскому ГСУ СК так и не удалось экстрадировать Шляфмана. Вдова исполнителя надежды на торжество справедливости не теряет. В октябре 2021 года глава СКР Александр Бастрыкин потребовал доложить ему о ходе расследования.

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Комментарии (6)

chip1
Насколько помню, Тальков стрелял в Шляфмана из травмата первым, но промазал, а у последнего был боевой, так что вполне честная дуэль!
тов
Да! Как хорошо что Талькова вспомнили!

Уже только это шляфманам и прочим бесам как в горле кость.
kоt-obormot
Других дел, конечно, у следствия - нет.
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