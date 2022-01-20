Следствие просит заочно арестовать Шляфмана, обвиняемого в убийстве Игоря Талькова

Шляфман по сей день находится в международном розыске.



По версии следствия, 6 октября 1991 года во Дворце спорта «Юбилейный» во время сборного концерта звезд эстрады между Игорем Малаховым, менеджером певицы Азизы, Игорем Тальковым и его продюсером Шляфманом произошел конфликт. Причиной стала очередность выступлений исполнителей. Валерий Шляфман якобы вырвал из рук Игоря Малахова «Наган», выстрелил в Малахова, но попал в Талькова. Тот погиб на месте происшествия.



«На первоначальном этапе следствия Шляфман активно препятствовал расследованию уголовного дела, создавая доказательства, изобличающие Игоря Малахова в убийстве Талькова – давал свидетельские показания по уголовному делу о производстве Малаховым выстрелов в Талькова, склонял других свидетелей к даче аналогичных показаний, спрятал в гримерной Талькова указанный выше револьвер», — говорится в сообщении СК.

