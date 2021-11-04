У граффити с Тальковым прозвучал камерный концерт. В этот день певцу исполнилось бы 65 лет

В Петербурге у граффити с изображением Игоря Талькова прошел спонтанный концерт. Песни певца, которому 4 ноября исполнилось бы 65 лет, исполняли поклонники и его сын, передает корреспондент «Фонтанки».



В камерном мероприятии приняли участие около 50 человек. Сын убитого певца, Игорь Тальков-младший, сыграл на гитаре песни отца. Активисты, которые выступают за сохранение граффити, добавили барабанов и еще одну гитару.