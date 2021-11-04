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У граффити с Тальковым прозвучал камерный концерт. В этот день певцу исполнилось бы 65 лет

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В Петербурге у граффити с изображением Игоря Талькова прошел спонтанный концерт. Песни певца, которому 4 ноября исполнилось бы 65 лет, исполняли поклонники и его сын, передает корреспондент «Фонтанки».

В камерном мероприятии приняли участие около 50 человек. Сын убитого певца, Игорь Тальков-младший, сыграл на гитаре песни отца. Активисты, которые выступают за сохранение граффити, добавили барабанов и еще одну гитару.

автор видео Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»

Мероприятие прошло без неожиданностей и визитов сотрудников полиции.

Граффити с изображением Игоря Талькова на трансформаторной подстанции на Литейном проспекте появилось 8 октября. Его оберегают поклонники творчества певца и его сын. Коммунальщики предприняли попытку закрасить изображение, но Тальков-младший встал на его защиту с палкой.

Игорь Тальков был застрелен во Дворце спорта «Юбилейный» 6 октября 1991 года. Роковой выстрел произвел администратор Талькова Валерий Шляфман. Его не смогли задержать, а затем он переехал в Израиль и скрылся от следствия.

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Комментарии (15)

Михаил Петров-Водкин
Принципиальный был дядька: жизнь положил за очерёдность выступления на концерте.

Отечественные рокеры относились к творчеству Талькова скептически и называли его «пошлым конъюнктурщиком». Они считали, что стремление артиста казаться «социальным борцом» связано лишь с желанием хайпануть на популярной в 80-е годы теме. Тем более что к тому времени негативно отзываться о советском прошлом было не только безопасно, но еще и прибыльно. Этим Тальков и воспользовался, мгновенно став одним из ведущих российских артистов. Но рок-тусовка его не приняла и обвинила в фальши.
Цой считал тексты песен пафосными и тенденциозными. Он не верил ни единому слову Талькова и считал, что рок-музыкант просто ловит хайп на популярных темах.

Ради своего продвижения и увеличения армии поклонников Тальков не чурался никаких средств. Он косплеил образ Иисуса Христа, также любил надевать белгвардейский китель с георгиевскими лентами и наградами.
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3дравствуйте. Извините ради Бога. Меня зовут Татьяна. Мне 37 лет. Очень неловко это делать- просить, но другого выхода сейчас не остается. Я недавно переболела ковидом, и столкнулась с последствиями- бронхоэктатической болезнью, и артрозом коленного сустава- хромаю сейчас. На работе была неоформлена, и больничного нет. Несколько месяцев без работы. И пока лечусь. Непонятно когда этот процесс закончится. Средства закончились, а обратиться за помощью не к кому. Живу одна.

На данный момент приходится даже на лекарствах и еде экономить.

Буду благодарна за любую помощь. номер карты 4890 4947 1626 0435

Не осуждайте, пожалуйста. Самой очень стыдно.
kоt-obormot
Покажите мне такую страну,
Где славят тирана,
Где победу в войне над собой
Отмечает народ.
Покажите мне такую страну,
Где каждый - обманут,
Где назад означает вперед,
И наоборот.©
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