У граффити с Тальковым прозвучал камерный концерт. В этот день певцу исполнилось бы 65 лет

В Петербурге у граффити с изображением Игоря Талькова прошел спонтанный концерт. Песни певца, которому 4 ноября исполнилось бы 65 лет, исполняли поклонники и его сын, передает корреспондент «Фонтанки».
В камерном мероприятии приняли участие около 50 человек. Сын убитого певца, Игорь Тальков-младший, сыграл на гитаре песни отца. Активисты, которые выступают за сохранение граффити, добавили барабанов и еще одну гитару.
автор видео Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»
Мероприятие прошло без неожиданностей и визитов сотрудников полиции.
Граффити с изображением Игоря Талькова на трансформаторной подстанции на Литейном проспекте появилось 8 октября. Его оберегают поклонники творчества певца и его сын. Коммунальщики предприняли попытку закрасить изображение, но Тальков-младший встал на его защиту с палкой.