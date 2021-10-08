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Все ушли, а сын остался. Коммунальщики не решились закрасить граффити с портретом Талькова на Литейном

Портрет Талькова на Литейном пока так и не закрасили

Граффити с портретом советского исполнителя Игоря Талькова пока остается на трансформаторной будке на Литейном проспекте в Петербурге. Об этом 8 октября сообщает корреспондент «Фонтанки».

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автор фото Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»
автор фото Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»
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Изображение певца появилось 8 октября. Подстанция, ставшая холстом для художников, принадлежит «Россети Ленэнерго», и по регламенту никаких рисунков на ней быть не должно.

Коммунальщики уже начали закрашивать портрет, но в это время на место приехал сын певца Игорь Тальков–младший. Мужчина угрожал палкой и просил с ним не воевать, так как на его стороне «все светлые иерархии».

Как передает корреспондент «Фонтанки», сейчас на месте ничего не происходит. Журналисты расходятся, а портрет так и остается на месте.

автор фото Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»
автор фото Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»

Игорь Тальков был застрелен во дворце спорта «Юбилейный» 6 октября 1991 года. В коридорах концертной площадки между ним, охранником певицы Азизы Игорем Малаховым и концертным администратором группы Талькова «Спасательный круг» произошла ссора. Изначально в убийстве подозревался Малахов. Его даже объявили во всесоюзный розыск, однако он сам явился к следователям. Его вина доказана не была. Тогда стало известно, что роковой выстрел произвел администратор Талькова Валерий Шляфман. Но задержать его было невозможно, так как он переехал в Израиль и скрылся от следствия.

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Комментарии (6)

265897309
Если кто-то подпишет там "навальный"... Замалюют?
Mafioza
Все равно закрасят.У них нет выбора-надо опередить принципиального стукача,которому милее серые стены.
261219711
портрет то очень даже нормальный
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