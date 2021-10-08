Изображение певца появилось 8 октября. Подстанция, ставшая холстом для художников, принадлежит «Россети Ленэнерго», и по регламенту никаких рисунков на ней быть не должно.



Коммунальщики уже начали закрашивать портрет, но в это время на место приехал сын певца Игорь Тальков–младший. Мужчина угрожал палкой и просил с ним не воевать, так как на его стороне «все светлые иерархии».



Как передает корреспондент «Фонтанки», сейчас на месте ничего не происходит. Журналисты расходятся, а портрет так и остается на месте.