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«За мной все светлые иерархии встанут». В Петербурге сын Талькова пришёл защищать портрет отца с палкой и угрозами

Сын певца Игоря Талькова не дает закрасить граффити с портретом отца на Литейном

Коммунальщики днём 8 октября готовятся закрасить портрет советского исполнителя Игоря Талькова, который появился на Литейном проспекте в Петербурге.

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автор фото Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»
автор фото Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»
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Трансформаторная будка, ставшая «холстом» художников принадлежит «Ленэнерго» и, по регламенту, должна быть «голой».

«В настоящее время «Россети Ленэнерго» приводят фасад трансформаторной подстанции в регламентный вид в соответствии с требованиями постановления о правилах благоустройства Санкт-Петербурга. Компания «Россети Ленэнерго» как собственник объектов не раз подчеркивала, что не возражает против размещения художественных изображений на своих объектах при условии их согласования в установленном порядке», — пояснили в пресс-службе компании.

Стену подстанции успели подкрасить по краям, портрет музыканта перекрыть не успели — на место приехал его сын Игорь Тальков — младший. Мужчина явился с палкой и нецензурно объяснил, что побьёт любого, кто притронется к изображению его отца.

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«Не воюйте пожалуйста со мной, потому что я всегда побеждаю. Если вы будете со мной воевать до конца, вы проиграете. Потому что за мной все светлые иерархии вообще встанут. Давайте решим мирно вопрос», — заявил он, размахивая не то тростью, не то телескопической дубинкой.

Как рассказал корреспондент «Фонтанки», находящийся на Литейном, сын Талькова пока никого не избил, но и приблизиться к граффити не дал.

автор фото Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»
автор фото Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»

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Комментарии (6)

Kiran88
Почему коммунальщики зачастую закрашивают портреты известных личностей? Потому что 99,9% работников коммунальных служб это "гости" из южных сопредельных государств. А в исламе изображать людей в живописи нельзя (харам). Вот они рьяно исполняют указивки начальничков по жэку сверху, предки которых вышли из лимиты или черты оседлости 101 км.
Mafioza
Мне не понятно,почему голые стены лучше красивых на них портретов,но подобные выходки больше походят на саморекламу.
это же не кладбище или помятная доска,которую решили снести.
Komarinsk2019
Так себе реклама папе.
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