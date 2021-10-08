«В настоящее время «Россети Ленэнерго» приводят фасад трансформаторной подстанции в регламентный вид в соответствии с требованиями постановления о правилах благоустройства Санкт-Петербурга. Компания «Россети Ленэнерго» как собственник объектов не раз подчеркивала, что не возражает против размещения художественных изображений на своих объектах при условии их согласования в установленном порядке», — пояснили в пресс-службе компании.

Стену подстанции успели подкрасить по краям, портрет музыканта перекрыть не успели — на место приехал его сын Игорь Тальков — младший. Мужчина явился с палкой и нецензурно объяснил, что побьёт любого, кто притронется к изображению его отца.

«Не воюйте пожалуйста со мной, потому что я всегда побеждаю. Если вы будете со мной воевать до конца, вы проиграете. Потому что за мной все светлые иерархии вообще встанут. Давайте решим мирно вопрос», — заявил он, размахивая не то тростью, не то телескопической дубинкой.



Как рассказал корреспондент «Фонтанки», находящийся на Литейном, сын Талькова пока никого не избил, но и приблизиться к граффити не дал.