FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+3°C/Завтра: +12
70.97р82.68р
ТЕМА ДНЯ

Дни с 30 октября по 7 ноября объявлены нерабочими

QR-код: что, где, когда, зачемКарта пунктов вакцинацииГлавные новости о COVID-19Образ жизниАфиша «Фонтанки»Промышленный Петербург

«Светлые иерархи» не пришли. Встреча у граффити с Тальковым обошлась без звезд

Граффити с Игорем Тальковым на Литейном покрыли защитным слоем

6
Печать

Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»

Звезды политической и культурной жизни не явились на встречу у граффити с певцом Игорем Тальковым даже в формате прямого включения, передает корреспондент «Фонтанки» с места событий 20 октября.

Днем на Литейном проспекте у трансформаторной подстанции, на которой нарисовано граффити с изображением убитого певца Игоря Талькова, была назначена пресс-конференция о том, как защитить несогласованное изображение от уничтожения.

На участие в мероприятии были заявлены представитель ПАО «Россети Ленэнерго», а также включения с депутатом Госдумы Виталием Милоновым, Игорем Корнелюком, Никитой Джигурдой, художником Никасом Сафроновым (автором альтернативного граффити). Однако никто из заявленных персон не появился ни «живьем», ни посредством современных коммуникаций.

Сам Тальков-младший объяснил журналистам, что действо вокруг граффити направлено не столько на защиту конкретного изображения, сколько на пропаганду свободы в целом.

Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»
Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»
Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»
Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»
ПоделитьсяПоделиться

Депутат Заксобрания Петербурга Денис Четырбок, автор попытки защитить существующие граффити и создать работающий механизм для согласования новых, на встречу все же пришел. Но активисты, выступающие за сохранение граффити и сын певца, Игорь Тальков-младший его не узнали.

«К сожалению, пока законный механизм [который помог бы] сохранить это граффити, отсутствует. Поэтому комитет по градостроительству и архитектуре всех таких уличных художников обращает к существующему порядку согласования объектов монументального искусства. Этот порядок пройти... я по крайней мере, таких людей не знаю, – прокомментировал законодатель.

Законопроект об упрощении размещении граффити парламент Петербурга принял в первом чтении, однако на этом дело остановилось. В начале 2021 года «Россети» составили список подстанций, на которых теоретически было бы возможно размещение граффити. За несогласованные изображения компании приходится платить штрафы.

Четырбок напомнил, что лед в этом направлении тронулся, потому что ожидается открытие двух площадок для свободного творчества граффитистов — под мостом Бетанкура и в Колпинском районе.

Собравшиеся все же провели время с пользой и покрыли граффити еще одним защитным слоем.

Ранее Тальков-младший рассказал, что заручился поддержкой Милонова и Джигурды. Граффити появилось на подстанции 8 октября, коммунальщики начали закрашивать изображение, но на его защиту встал сын певца с палкой .

Игорь Тальков был застрелен во Дворце спорта «Юбилейный» 6 октября 1991 года. Роковой выстрел произвел администратор Талькова Валерий Шляфман. Его не смогли задержать, а затем он переехал в Израиль и скрылся от следствия.

По теме (8)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (6)

265984735
Рыжебородый позор города, вообще-то, на Маршала Жукова обитает. По вечерам сколачивает скамейки для жителей и вешает на них табличку со своим именем. Там же его приёмная. Вот пусть там и согласовывает всякие граффити, а не в центре.
***_555
А котиков можно?
265115965
Уничтожать надо нещадно любую мазню со стен
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний