«Светлые иерархи» не пришли. Встреча у граффити с Тальковым обошлась без звезд

Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»

Звезды политической и культурной жизни не явились на встречу у граффити с певцом Игорем Тальковым даже в формате прямого включения, передает корреспондент «Фонтанки» с места событий 20 октября.

Днем на Литейном проспекте у трансформаторной подстанции, на которой нарисовано граффити с изображением убитого певца Игоря Талькова, была назначена пресс-конференция о том, как защитить несогласованное изображение от уничтожения.

На участие в мероприятии были заявлены представитель ПАО «Россети Ленэнерго», а также включения с депутатом Госдумы Виталием Милоновым, Игорем Корнелюком, Никитой Джигурдой, художником Никасом Сафроновым (автором альтернативного граффити). Однако никто из заявленных персон не появился ни «живьем», ни посредством современных коммуникаций.



Сам Тальков-младший объяснил журналистам, что действо вокруг граффити направлено не столько на защиту конкретного изображения, сколько на пропаганду свободы в целом.



Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру» Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру» Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру» Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться







Депутат Заксобрания Петербурга Денис Четырбок, автор попытки защитить существующие граффити и создать работающий механизм для согласования новых, на встречу все же пришел. Но активисты, выступающие за сохранение граффити и сын певца, Игорь Тальков-младший его не узнали.

«К сожалению, пока законный механизм [который помог бы] сохранить это граффити, отсутствует. Поэтому комитет по градостроительству и архитектуре всех таких уличных художников обращает к существующему порядку согласования объектов монументального искусства. Этот порядок пройти... я по крайней мере, таких людей не знаю, – прокомментировал законодатель.

Законопроект об упрощении размещении граффити парламент Петербурга принял в первом чтении, однако на этом дело остановилось. В начале 2021 года «Россети» составили список подстанций, на которых теоретически было бы возможно размещение граффити. За несогласованные изображения компании приходится платить штрафы.

