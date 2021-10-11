Джигурда, Милонов и 43 станции на выбор. Пока Тальков-младший борется за граффити с отцом, «Россети» дали ответ

«До Милонова дозвонился через Джигурду. Он сказал, что попробует повоздействовать», — сказал сын погибшего певца. Также он отметил, что узнает, как согласовать изображение и «не ловушка ли это».

«Вопрос согласования нанесения граффити на здания и сооружения в Петербурге находится в компетенции комитета по градостроительству и архитектуре — именно к данному уполномоченному органу исполнительной власти города следует обращаться авторам и инициаторам художественных проектов. В том числе — для уточнения порядка упрощенной процедуры согласования нанесения граффити на объекты, расположенные на территории города», — объяснили в компании.

В пресс-службе «Россетей Ленэнерго» заявили, что не имеют права самостоятельно согласовывать изображения на энергообъектах.

Таким образом, если автор и инициаторы нанесения граффити с портретом Игоря Талькова на подстанцию по адресу: Литейный проспект, 37–39, представят в «Россети Ленэнерго» документы о согласовании рисунка, то компания предпримет все необходимые меры для сохранения изображения, заключили в пресс-службе.



Во всех иных случаях портрет певца закрасят.



«В дополнение важно отметить, что «Россети Ленэнерго» готовы предоставить 43 трансформаторные подстанции для нанесения граффити при соблюдении уличными художниками официальной процедуры согласования рисунков. Соответствующий список объектов еще в январе этого года направлялся в адрес городской администрации», — добавили в компании.



Отдельно стоит добавить, что энергетики уничтожают работы уличных художников не из вредности, как может показаться на первый взгляд. За несанкционированные надписи и изображения на своих объектах они получают серьезные штрафы — от 300 тысяч до одного миллиона рублей за каждый факт нарушения.



К примеру, с начала 2021 года «Россети Ленэнерго» получили 18 постановлений ГАТИ. Общая сумма штрафов, оплаченных компанией с начала года, составила 4,5 млн рублей. Еще порядка 5 млн рублей электросетевая организация потратила в 2021 году на ремонт и восстановление первоначального вида трансформаторных подстанций после нанесения на них граффити.

