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Джигурда, Милонов и 43 станции на выбор. Пока Тальков-младший борется за граффити с отцом, «Россети» дали ответ

В «Россетях Ленэнерго» рассказали, как сохранить граффити с Тальковым

Игорь Тальков-младший 11 октября заявил, что дозвонился до депутата Госдумы Виталия Милонова и заручился его поддержкой в деле сохранения граффити с изображением отца на Литейном проспекте.

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Фото: Андрей Бок/«Фонтанка.ру»
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«До Милонова дозвонился через Джигурду. Он сказал, что попробует повоздействовать», — сказал сын погибшего певца. Также он отметил, что узнает, как согласовать изображение и «не ловушка ли это».

Андрей Бок/«Фонтанка.ру»

В пресс-службе «Россетей Ленэнерго» заявили, что не имеют права самостоятельно согласовывать изображения на энергообъектах.

«Вопрос согласования нанесения граффити на здания и сооружения в Петербурге находится в компетенции комитета по градостроительству и архитектуре — именно к данному уполномоченному органу исполнительной власти города следует обращаться авторам и инициаторам художественных проектов. В том числе — для уточнения порядка упрощенной процедуры согласования нанесения граффити на объекты, расположенные на территории города», — объяснили в компании.

Таким образом, если автор и инициаторы нанесения граффити с портретом Игоря Талькова на подстанцию по адресу: Литейный проспект, 37–39, представят в «Россети Ленэнерго» документы о согласовании рисунка, то компания предпримет все необходимые меры для сохранения изображения, заключили в пресс-службе.

Во всех иных случаях портрет певца закрасят.

«В дополнение важно отметить, что «Россети Ленэнерго» готовы предоставить 43 трансформаторные подстанции для нанесения граффити при соблюдении уличными художниками официальной процедуры согласования рисунков. Соответствующий список объектов еще в январе этого года направлялся в адрес городской администрации», — добавили в компании.

Отдельно стоит добавить, что энергетики уничтожают работы уличных художников не из вредности, как может показаться на первый взгляд. За несанкционированные надписи и изображения на своих объектах они получают серьезные штрафы — от 300 тысяч до одного миллиона рублей за каждый факт нарушения.

К примеру, с начала 2021 года «Россети Ленэнерго» получили 18 постановлений ГАТИ. Общая сумма штрафов, оплаченных компанией с начала года, составила 4,5 млн рублей. Еще порядка 5 млн рублей электросетевая организация потратила в 2021 году на ремонт и восстановление первоначального вида трансформаторных подстанций после нанесения на них граффити.

Ранее активисты Центрального района высказали предположение, что граффити скоро будет уничтожено. Судя по всему, ни Тальков-младший, ни художники не попытались ни с кем договориться.

Фото: Андрей Бок/«Фонтанка.ру»

Игорь Тальков был застрелен во Дворце спорта «Юбилейный» 6 октября 1991 года. Роковой выстрел произвел администратор Талькова Валерий Шляфман. Его не смогли задержать, а затем он переехал в Израиль и скрылся от следствия.

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Комментарии (8)

lamer
Когда этот революционер скупил борт, чтоб на Дворцовой попеть в пьяном угаре, я не знал, чем ребенка прокормить. Мы по разную сторону баррикад, закрашивайте.
Ганс-Дитрих Геншер
кому нужен этот чертила? пенсам, которые шастали на его галимые концерты в молодости? молодёжи плевать на него, они и близко не в курсе кто это и зачем он нужен
LiChaBaTa
Т.е. если наносить граффити на имущество Россетей, то можно бесконечно пополнять бюджет штрафами?
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