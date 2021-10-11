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«Руку на отсечение даю, закрасят». В центре Петербурга продолжается вахта у граффити с Тальковым

Активисты продолжают охранять граффити с Тальковым в Петербурге, «Россети Ленэнерго» молчат

В Петербурге на Литейном проспекте активисты, поклонники творчества погибшего Игоря Талькова, и его сын продолжают охранять граффити с изображением артиста. 11 октября портрет на подстанции «Россети Ленэнерго» продолжает спорить с регламентом, коммунальщики приступить к закрашиванию не решаются, владельцы сооружения молчат и лишь констатируют факт наличия рисунка.

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«Не будет здесь этого портрета, руку на отсечение даю, закрасят. Вопрос когда», — считает активист Центрального района Алексей Никонов.

По его мнению, выбор места для рисунка изначально был неудачным, но это принесло свои плоды.

«На протяжении пяти дней мы здесь бунтуем, я не устаю повторять, что выбор места — стратегическая ошибка. Это место выбрано неправильно. Но есть большой плюс в том, что его нарисовали здесь. Поднялся большой шум, люди приходят фотографироваться. Мы сделали так, чтобы люди вспомнили, что был такой Игорь Тальков, который пел песни», — рассказал Никонов.

Активист уверен, что если бы Талькова изобразили в месте с меньшей проходимостью, то никакого шума бы не было, а СМИ не подхватили новость.

«Если бы в каком-нибудь дворе его нарисовали, то люди бы тоже приходили, но может быть в меньшей степени. Погуглите в поисковике «граффити Талькова», там столько всего вылезет! Никаких культурных событий, связанных с 30-летием, не было проведено. В Петербурге точно. Поэтому эта история «бомбанула» в положительном ключе», — считает петербуржец.

На вопрос «Фонтанки» о решении насчет граффити в пресс-службе «Россети Ленэнерго» не ответили.

Портрет отца, напомним, оберегает Игорь Тальков-младший с палкой.

Игорь Тальков был застрелен во дворце спорта «Юбилейный» 6 октября 1991 года. Роковой выстрел произвел администратор Талькова Валерий Шляфман. Его не смогли задержать, а затем он переехал в Израиль и скрылся от следствия.

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