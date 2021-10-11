«Руку на отсечение даю, закрасят». В центре Петербурга продолжается вахта у граффити с Тальковым

«Не будет здесь этого портрета, руку на отсечение даю, закрасят. Вопрос когда», — считает активист Центрального района Алексей Никонов.



По его мнению, выбор места для рисунка изначально был неудачным, но это принесло свои плоды.



«На протяжении пяти дней мы здесь бунтуем, я не устаю повторять, что выбор места — стратегическая ошибка. Это место выбрано неправильно. Но есть большой плюс в том, что его нарисовали здесь. Поднялся большой шум, люди приходят фотографироваться. Мы сделали так, чтобы люди вспомнили, что был такой Игорь Тальков, который пел песни», — рассказал Никонов.

