«Руку на отсечение даю, закрасят». В центре Петербурга продолжается вахта у граффити с Тальковым

«Не будет здесь этого портрета, руку на отсечение даю, закрасят. Вопрос когда», — считает активист Центрального района Алексей Никонов.
По его мнению, выбор места для рисунка изначально был неудачным, но это принесло свои плоды.
«На протяжении пяти дней мы здесь бунтуем, я не устаю повторять, что выбор места — стратегическая ошибка. Это место выбрано неправильно. Но есть большой плюс в том, что его нарисовали здесь. Поднялся большой шум, люди приходят фотографироваться. Мы сделали так, чтобы люди вспомнили, что был такой Игорь Тальков, который пел песни», — рассказал Никонов.
Активист уверен, что если бы Талькова изобразили в месте с меньшей проходимостью, то никакого шума бы не было, а СМИ не подхватили новость.
«Если бы в каком-нибудь дворе его нарисовали, то люди бы тоже приходили, но может быть в меньшей степени. Погуглите в поисковике «граффити Талькова», там столько всего вылезет! Никаких культурных событий, связанных с 30-летием, не было проведено. В Петербурге точно. Поэтому эта история «бомбанула» в положительном ключе», — считает петербуржец.
На вопрос «Фонтанки» о решении насчет граффити в пресс-службе «Россети Ленэнерго» не ответили.
Портрет отца, напомним, оберегает Игорь Тальков-младший с палкой.