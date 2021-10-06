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Бастрыкин потребовал доклада о расследовании убийства советского певца Талькова. Оно случилось 30 лет назад

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Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить ему о расследовании убийства советского певца Игоря Талькова в Петербурге. Об этом 6 октября сообщает пресс-служба ведомства.

СК возобновил работу над делом в ноябре 2018-го — через 27 лет после смерти артиста. Заочно обвинение в убийстве по неосторожности предъявили концертному директору певца Валерию Шляфману.

Следователи еще в 1992 и 1993 годах собрали достаточно доказательств, чтобы привлечь в качестве обвиняемого Шляфмана, но через несколько месяцев после гибели Талькова он переехал в Израиль. По этой причине в марте 1993 года уголовное дело было приостановлено.

Игорь Тальков был застрелен во дворце спорта «Юбилейный» 6 октября 1991 года. В коридорах концертной площадки между ним, охранником певицы Азизы Игорем Малаховым и концертным администратором группы Талькова «Спасательный круг» произошла ссора. Изначально в убийстве подозревался Малахов. Его даже объявили во всесоюзный розыск, однако он сам явился к следователям. Его вина доказана не была. Тогда стало известно, что роковой выстрел произвел администратор Талькова Валерий Шляфман. Но задержать его было невозможно, так как он переехал в Израиль и скрылся от следствия.

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Комментарии (20)

Zloi_prohozhiy
Бастрыкин, а с Есениным что? Не пора ли потребовать доклад?
doorbal_
боже ж мой! деменция прогрессирует!
Zloi_prohozhiy
А доклад по Листьеву чего не требует?
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