Бастрыкин потребовал доклада о расследовании убийства советского певца Талькова. Оно случилось 30 лет назад

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить ему о расследовании убийства советского певца Игоря Талькова в Петербурге. Об этом 6 октября сообщает пресс-служба ведомства.
СК возобновил работу над делом в ноябре 2018-го — через 27 лет после смерти артиста. Заочно обвинение в убийстве по неосторожности предъявили концертному директору певца Валерию Шляфману.
Следователи еще в 1992 и 1993 годах собрали достаточно доказательств, чтобы привлечь в качестве обвиняемого Шляфмана, но через несколько месяцев после гибели Талькова он переехал в Израиль. По этой причине в марте 1993 года уголовное дело было приостановлено.
Игорь Тальков был застрелен во дворце спорта «Юбилейный» 6 октября 1991 года. В коридорах концертной площадки между ним, охранником певицы Азизы Игорем Малаховым и концертным администратором группы Талькова «Спасательный круг» произошла ссора. Изначально в убийстве подозревался Малахов. Его даже объявили во всесоюзный розыск, однако он сам явился к следователям. Его вина доказана не была. Тогда стало известно, что роковой выстрел произвел администратор Талькова Валерий Шляфман. Но задержать его было невозможно, так как он переехал в Израиль и скрылся от следствия.