Бастрыкин потребовал доклада о расследовании убийства советского певца Талькова. Оно случилось 30 лет назад

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить ему о расследовании убийства советского певца Игоря Талькова в Петербурге. Об этом 6 октября сообщает пресс-служба ведомства.

СК возобновил работу над делом в ноябре 2018-го — через 27 лет после смерти артиста. Заочно обвинение в убийстве по неосторожности предъявили концертному директору певца Валерию Шляфману.

Следователи еще в 1992 и 1993 годах собрали достаточно доказательств, чтобы привлечь в качестве обвиняемого Шляфмана, но через несколько месяцев после гибели Талькова он переехал в Израиль. По этой причине в марте 1993 года уголовное дело было приостановлено.