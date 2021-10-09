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Граффити с Тальковым в Петербурге пережило ночь

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Изображение советского исполнителя Игоря Талькова на трансформаторной будке на Литейном проспекте пережило ночь. Об этом 9 октября передает корреспондент «Фонтанки».

Портрет певца появился 8 октября на подстанции «Россети Ленэнерго», где по регламенту никаких рисунков быть не должно. Защищать рисунок, как писала «Фонтанка», приезжал Тальков-младший. Он угрожал палкой и просил с ним не воевать.

Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»
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В настоящий момент жители обратились к руководству компании с просьбой согласовать изображение на будке. «В этом году отмечается трагическая дата ухода из жизни этого прекрасного артиста, любимого многими петербуржцами», — сказано в нем.

Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»
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Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»
Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»

Игорь Тальков был застрелен во дворце спорта «Юбилейный» 6 октября 1991 года. Роковой выстрел произвел администратор Талькова Валерий Шляфман. Его не смогли задержать, а затем он переехал в Израиль и скрылся от следствия.

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