Изображение советского исполнителя Игоря Талькова на трансформаторной будке на Литейном проспекте пережило ночь. Об этом 9 октября передает корреспондент «Фонтанки».
Портрет певца появился 8 октября на подстанции «Россети Ленэнерго», где по регламенту никаких рисунков быть не должно. Защищать рисунок, как писала «Фонтанка», приезжал Тальков-младший. Он угрожал палкой и просил с ним не воевать.
В настоящий момент жители обратились к руководству компании с просьбой согласовать изображение на будке. «В этом году отмечается трагическая дата ухода из жизни этого прекрасного артиста, любимого многими петербуржцами», — сказано в нем.