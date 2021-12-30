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Рок-хиты на виолончелях: в Петербурге выступит группа RockCellos

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Коллектив RockCellos — это квартет виолончелистов, которые мастерски исполняют знакомые всем мировые хиты. Услышать их петербуржцы смогут уже 1 января в концертном зале «Колизей» (6+).

Фото: vk.com/rockcellos
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Выступают RockCellos ярко: несмотря на то, что виолончель — не самый компактный инструмент, музыканты умудряются танцевать, со сцены бьют все цвета радуги, а ритм для драйва и танцев задает барабанщик.

В репертуаре — все ваши самые любимые хиты таких коллективов, как Nirvana, Rammstein, Metallica, Red Hot Chili Peppers, System of a Down, The Beatles, 30 Seconds To Mars, Coldplay, Arctic Monkeys, и многих, многих других.

Вот так, например, звучит в исполнении RockCellos композиция Zombie группы The Cranberries.

Если соберетесь на концерт — не забудьте паспорт и QR-код.

Алексей Нимандов, «Фонтанка.ру»

Фото: vk.com/rockcellos

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