Рок-хиты на виолончелях: в Петербурге выступит группа RockCellos

Выступают RockCellos ярко: несмотря на то, что виолончель — не самый компактный инструмент, музыканты умудряются танцевать, со сцены бьют все цвета радуги, а ритм для драйва и танцев задает барабанщик.



В репертуаре — все ваши самые любимые хиты таких коллективов, как Nirvana, Rammstein, Metallica, Red Hot Chili Peppers, System of a Down, The Beatles, 30 Seconds To Mars, Coldplay, Arctic Monkeys, и многих, многих других.