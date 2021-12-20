В шахте имени Рубана нашли очаг возгорания — уголь вспыхнул сам

«Был обнаружен очаг самовозгорания. Сейчас происходит его локализация, остужение с помощью воды. В дальнейшем, скорее всего, будут выполнены работы по изоляции и инертизации (заполнению инертным газом. — Прим. ТАСС ) данного участка», — цитирует Ше ТАСС .

В Кузбассе утром 20 декабря горноспасатели обнаружили очаг пожара в одной из горных выработок в шахте имени А. Д. Рубана , где накануне эвакуировали 128 горняков. Оказалось, что причиной стало самовозгорание угольного пласта. Об этом рассказал командир Кемеровского военизированного горноспасательного отряда Юрий Ше.

По словам главного инженера шахты Евгения Прекина, работы на участке начались днём 19 декабря. Вспомогательная горноспасательная команда обнаружила участок, где нагревался уголь. Туда начали подавать воду, но вечером огонь вырвался из угольных пластов. 128 шахтёров эвакуировали.



Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев в своём телеграм-канале заявил, что шахта не возобновит работу, пока не будет ликвидирован очаг возгорания.



«Работы по эвакуации выполнили четко, самоспасатели не понадобились — люди выходили по свежей струе. Выход шахтеров был организован на высоком уровне, пострадавших нет. Риска для жизни нет, но работа шахты остановлена до тех пор, пока не ликвидируют очаг возгорания, только после этого будет принято решение о возобновлении работ», — отметил Цивилев.



Только 17 декабря в Кемеровской области отменили режим ЧС, введенный после аварии на шахте «Листвяжная», где погиб 51 человек.

