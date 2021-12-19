В шахте имени Рубана произошло нагревание пласта. Всех горнорабочих вывели на поверхность

Причиной эвакуации горнорабочих из шахты имени Рубана в Ленинск-Кузнецком Кемеровской области стало нагревание угольного пласта, зафиксированное датчиками. Об этом 19 декабря сообщили в МЧС России.



На момент происшествия в шахте находилось 128 горняков. По данным «Интерфакса», всех вывели на поверхность. Медицинская помощь никому не потребовалась.



«Все выходят, сейчас все должны выйти. Предварительная причина — самонагревание пласта и сработали соответствующие датчики, и по протоколу безопасности люди обязаны выйти на поверхность, что сейчас и происходит. Пострадавших нет, угрозы жизни и здоровью нет», — пояснили РИА Новости в компании «СУЭК-Кузбасс».

