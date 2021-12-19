FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
-4°C/Завтра: -10
73.73р83.50р
Карта пунктов вакцинацииQR-код: что, где, когда, зачем«Именем братвы»Образ жизниАфиша «Фонтанки»Это на Новый годПромышленный Петербург

В шахте имени Рубана произошло нагревание пласта. Всех горнорабочих вывели на поверхность

3
Печать

Причиной эвакуации горнорабочих из шахты имени Рубана в Ленинск-Кузнецком Кемеровской области стало нагревание угольного пласта, зафиксированное датчиками. Об этом 19 декабря сообщили в МЧС России.

На момент происшествия в шахте находилось 128 горняков. По данным «Интерфакса», всех вывели на поверхность. Медицинская помощь никому не потребовалась.

«Все выходят, сейчас все должны выйти. Предварительная причина — самонагревание пласта и сработали соответствующие датчики, и по протоколу безопасности люди обязаны выйти на поверхность, что сейчас и происходит. Пострадавших нет, угрозы жизни и здоровью нет», — пояснили РИА Новости в компании «СУЭК-Кузбасс».

В регионе 17 декабря отменили режим ЧС, введенный после аварии на шахте «Листвяжная», где погиб 51 человек.

Авария на шахте «Листвяжная» произошла 25 ноября, погибли 46 горняков и пять горноспасателей, пострадавших — десятки. Поисковые работы закончились только 13 декабря. Шахтёры и их родственники рассказывали о многочисленных нарушениях и работе в условиях высокого содержания метана в воздухе.

Президент РФ Владимир Путин раскритиковал отсутствие безопасности на «Листвяжной». По его словам, руководство шахты принимало меры, чтобы скрыть излишнюю загазованность метаном. Основной причиной ЧП он видит отсутствие контроля со стороны ответственных лиц за то, в каких условиях проходили работы.

Суд отправил под стражу председателя совета директоров «СДС-Уголь» Михаила Федяева, гендиректора компании Геннадия Алексеева и технического директора Антона Якутова, главного инженера шахты Анатолия Лобанова, директора шахты Сергея Махракова, его первого заместителя Андрея Молоствова, начальника участка Сергея Герасименка, инспекторов Ростехнадзора Сергея Винокурова и Вячеслава Семыкина.

По теме (5)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (3)

ДуремарСПб.
"Нагревание пласта" "Хлопок" путинские побасенки.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний