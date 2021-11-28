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Число пострадавших при взрыве в кузбасской шахте выросло до 76

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Количество пострадавших при взрыве на шахте «Листвяжная» в Кемеровской области увеличилось до 76. Об этом сообщается на сайте регионального правительства 28 ноября.

В больницу доставлены 64 человека. Состояние четверых пострадавших оценивается как тяжёлое, 14 — средней степени тяжести и 46 — удовлетворительное. Ещё 12 человек проходят лечение амбулаторно. Ранее сообщалось о 72 пострадавших.

Накануне на поверхность подняли тела пятерых горняков. Всего в результате трагедии погибли 46 шахтёров и пять горноспасателей. 25 ноября на шахте «Листвяжная» в Кемеровской области произошло задымление. Предположительно, там взорвалась метановоздушная смесь.

Расследуется уголовное дело по ч. 3 ст. 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц). Арестованы пятеро обвиняемых.

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Комментарии (7)

Легин
Угомонитесь демоны. Поскорбите если осталось чего от человека.
sakorol
ну закрыли бы шахту ,а где народ работать будет, в Москву поедет?
Савва Морозов
самое мерзкое, что все эти "надзоры", всё про уровень метана знали, но, по неизвестной, кому-нибудь, причине - ничего не предпринимали.
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