Число пострадавших при взрыве в кузбасской шахте выросло до 76

Количество пострадавших при взрыве на шахте «Листвяжная» в Кемеровской области увеличилось до 76. Об этом сообщается на сайте регионального правительства 28 ноября.

В больницу доставлены 64 человека. Состояние четверых пострадавших оценивается как тяжёлое, 14 — средней степени тяжести и 46 — удовлетворительное. Ещё 12 человек проходят лечение амбулаторно. Ранее сообщалось о 72 пострадавших.



Накануне на поверхность подняли тела пятерых горняков. Всего в результате трагедии погибли 46 шахтёров и пять горноспасателей. 25 ноября на шахте «Листвяжная» в Кемеровской области произошло задымление. Предположительно, там взорвалась метановоздушная смесь.

