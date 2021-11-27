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Из кузбасской шахты подняли тела пятерых горняков

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Тела пятерых горняков подняты из шахты «Листвяжная» в Кузбассе. Об этом сообщает пресс-служба российского МЧС 27 ноября.

«В ходе проведения аварийно-спасательных работ в шахте «Листвяжная» горноспасателями обнаружены пять погибших шахтёров, тела подняты на поверхность», — отмечается в сообщении.

Следственный комитет квалифицировал смертельную трагедию на шахте по ч. 3 ст. 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц). Пятерых обвиняемых арестовали сегодня в кемеровском суде. Вину они не признают.

25 ноября на шахте «Листвяжная» в Кемеровской области произошло задымление. Предположительно там взорвалась метановоздушная смесь. Погибшими объявлен 51 человек: 46 шахтеров и пять горноспасателей.

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