Из кузбасской шахты подняли тела пятерых горняков

Тела пятерых горняков подняты из шахты «Листвяжная» в Кузбассе. Об этом сообщает пресс-служба российского МЧС 27 ноября.
«В ходе проведения аварийно-спасательных работ в шахте «Листвяжная» горноспасателями обнаружены пять погибших шахтёров, тела подняты на поверхность», — отмечается в сообщении.
Следственный комитет квалифицировал смертельную трагедию на шахте по ч. 3 ст. 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц). Пятерых обвиняемых арестовали сегодня в кемеровском суде. Вину они не признают.
25 ноября на шахте «Листвяжная» в Кемеровской области произошло задымление. Предположительно там взорвалась метановоздушная смесь. Погибшими объявлен 51 человек: 46 шахтеров и пять горноспасателей.