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В задымлённой шахте в Кузбассе находятся десятки людей, там слышали взрыв

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На угольной шахте «Листвяжная» в городе Белове (Кемеровская область) 25 ноября произошло задымление, затем поступила информация о взрыве в вентиляционном штреке. По предварительной оценке, есть как минимум десять пострадавших. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы и Сибирское управление Ростехнадзора.

«В 09:08 (05:08 мск) позвонили, сообщили, что было задымление. Через 15 минут прошло уточнение о том, что был взрыв в вентиляционном штреке № 823, и о том, что люди выходят из шахты на поверхность», — цитирует агентство собеседника в Ростехнадзоре.

В шахте находились 287 человек, 115 из них эвакуируют. Прибыли отделения военизированного горноспасательного отряда.

Позже источник передал, что 187 горняков эвакуированы, связь с остальными установлена.

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