В задымлённой шахте в Кузбассе находятся десятки людей, там слышали взрыв

На угольной шахте «Листвяжная» в городе Белове (Кемеровская область) 25 ноября произошло задымление, затем поступила информация о взрыве в вентиляционном штреке. По предварительной оценке, есть как минимум десять пострадавших. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы и Сибирское управление Ростехнадзора.



«В 09:08 (05:08 мск) позвонили, сообщили, что было задымление. Через 15 минут прошло уточнение о том, что был взрыв в вентиляционном штреке № 823 , и о том, что люди выходят из шахты на поверхность», — цитирует агентство собеседника в Ростехнадзоре.

