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Все пятеро фигурантов дела об аварии на шахте «Листвяжная» арестованы. Один собирался на Мальдивы

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Центральный районный суд Кемерово отправил под арест всех пятерых обвиняемых в связи с аварией на кузбасской шахте. Об этом 27 ноября сообщает «Коммерсантъ».

По информации издания, начальник участка, директор шахты и его заместитель пробудут под арестом до 25 января 2022 года, двое инспекторов Ростехнадзора — до 26 января.

Обвиняемые свою вину не признают. По версии следствия, директор шахты Сергей Махраков знал об опасной концентрации метана на шахте. Факт недостаточной подачи воздуха в участок шахты «Листвяжная» с июня 2021 года уже был установлен следствием, о чем сообщил «Интерфакс» — это прозвучало на заседании по избранию меры пресечения начальнику участка Сергею Герасименку.

Об аресте замдиректора кузбасской шахты «Листвяжная» Андрея Молостова, обвиняемого в нарушении требований промбезопасности, следствие ходатайствовало ввиду того, что обвиняемый купил билеты за границу. «Коммерсантъ» со ссылкой на самого Молостова сообщает, что тот «собирался в плановый отпуск на Мальдивы с семьей до 17 декабря».

Трагедия на шахте «Листвяжная» в Кузбассе произошла 25 ноября, там объявлен траур до 28 ноября. Погиб 51 человек, включая спасателей.

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Комментарии (3)

alexpv
Стрелочника в тюрьму - это конечно наш метод, но нельзя ли все-таки как-то понять, кто собственник и непосредственно стрижет купоны с этого предприятия? Там всякие ООО и прочие структуры.
LiChaBaTa
Мальдивы это хорошо.
kоt-obormot
взяточникам из "Ростехнадзора" - минимум по 15 лет выписать.
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