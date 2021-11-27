Все пятеро фигурантов дела об аварии на шахте «Листвяжная» арестованы. Один собирался на Мальдивы

Центральный районный суд Кемерово отправил под арест всех пятерых обвиняемых в связи с аварией на кузбасской шахте. Об этом 27 ноября сообщает «Коммерсантъ».
По информации издания, начальник участка, директор шахты и его заместитель пробудут под арестом до 25 января 2022 года, двое инспекторов Ростехнадзора — до 26 января.
Обвиняемые свою вину не признают. По версии следствия, директор шахты Сергей Махраков знал об опасной концентрации метана на шахте. Факт недостаточной подачи воздуха в участок шахты «Листвяжная» с июня 2021 года уже был установлен следствием, о чем сообщил «Интерфакс» — это прозвучало на заседании по избранию меры пресечения начальнику участка Сергею Герасименку.
Об аресте замдиректора кузбасской шахты «Листвяжная» Андрея Молостова, обвиняемого в нарушении требований промбезопасности, следствие ходатайствовало ввиду того, что обвиняемый купил билеты за границу. «Коммерсантъ» со ссылкой на самого Молостова сообщает, что тот «собирался в плановый отпуск на Мальдивы с семьей до 17 декабря».
Трагедия на шахте «Листвяжная» в Кузбассе произошла 25 ноября, там объявлен траур до 28 ноября. Погиб 51 человек, включая спасателей.