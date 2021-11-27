Все пятеро фигурантов дела об аварии на шахте «Листвяжная» арестованы. Один собирался на Мальдивы

Центральный районный суд Кемерово отправил под арест всех пятерых обвиняемых в связи с аварией на кузбасской шахте. Об этом 27 ноября сообщает «Коммерсантъ».



По информации издания, начальник участка, директор шахты и его заместитель пробудут под арестом до 25 января 2022 года, двое инспекторов Ростехнадзора — до 26 января.

Обвиняемые свою вину не признают. По версии следствия, директор шахты Сергей Махраков знал об опасной концентрации метана на шахте. Факт недостаточной подачи воздуха в участок шахты «Листвяжная» с июня 2021 года уже был установлен следствием, о чем сообщил «Интерфакс» — это прозвучало на заседании по избранию меры пресечения начальнику участка Сергею Герасименку.