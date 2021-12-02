«Вы следили или только деньги считали?» Путин раскритиковал отсутствие безопасности на «Листвяжной»

Президент России попросил объяснить отсутствие безопасности на шахте «Листвяжной».



«Совет директоров как-то следит за тем, что происходит в сфере безопасности, или только деньги считает?» — спросил 2 декабря Владимир Путин на совещании, которое транслировал телеканал «Россия 24».



По словам главы государства, руководство шахты принимало меры, чтобы скрыть чрезмерную загазованность метаном. Он полагает, что главной причиной ЧП стало отсутствие контроля стороны руководства за тем, в каких условиях проходили работы.

