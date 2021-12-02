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«Вы следили или только деньги считали?» Путин раскритиковал отсутствие безопасности на «Листвяжной»

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Президент России попросил объяснить отсутствие безопасности на шахте «Листвяжной».

«Совет директоров как-то следит за тем, что происходит в сфере безопасности, или только деньги считает?» — спросил 2 декабря Владимир Путин на совещании, которое транслировал телеканал «Россия 24».

По словам главы государства, руководство шахты принимало меры, чтобы скрыть чрезмерную загазованность метаном. Он полагает, что главной причиной ЧП стало отсутствие контроля стороны руководства за тем, в каких условиях проходили работы.

Путин пообещал, что прокуратура и СК РФ дадут правовую оценку произошедшему.




25 ноября на шахте «Листвяжная» в Кемеровской области произошел взрыв. Внутри находились 287 человек, 237 человек вывели на поверхность. Погибли 46 горняков и пятеро спасателей. СК возбудил уголовное дело о халатности и по статье 217 УК («Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов»). Арестованы пятеро фигурантов.

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Комментарии (13)

266410437
А Совет Директоров и в США только деньги считает и прибыли. А работать работников нанимает. Странно, что некоторые не в курсе основ Акционерных Обществ.
Noid
«Совет директоров как-то следит за тем, что происходит в сфере безопасности, или только деньги считает?»

Совет директоров берёт пример с руководителя государства.
Редиcка
Не думаю, что члены совета директоров лично ходили и выводили из строя датчики метана. Вот надо найти всех тех, кто лично это делал, и судить за убийство десятков человек.
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