Слово за вакциной. Эксперты выбрали слово года

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Конкурс «Слово года» позволяет подвести кратчайший итог минувшему году и запечатлеть его в памяти потомков. Инициатор акции в России — лингвист Михаил Эпштейн, профессор теории культуры и русской литературы университета Эмори (Атланта, США). В экспертный совет входят лингвисты, педагоги, писатели, журналисты, социологи и культурологи. Традиция появилась в России в 2007 году. Схожие акции проводится в Германии, США, Великобритании, Польше, Японии, Австралии и других странах. Победа «вакцины»

Кембриджский словарь английского языка назвал словом уходящего года «perseverance» (упорство). В текущем году объяснение значения этого слова на сайте Кембриджского словаря запрашивали более 243 тысяч раз. Связано это с посадкой марсохода под таким названием на Марс. Слово «Спутник» назвал словом года Институт русского языка имени Пушкина. А Оксфордский словарь выбрал vax (вакцина, вакцинация, вакцинировать) главным словом 2021 года. По мнению составителей словаря, «ни одно слово не отражает атмосферу прошлого года лучше, чем vax». Также это слово победило, по версии словаря Merriam-Webster. Эксперты «Слова года» в России солидоризовались с Оксфордским словарем: «вакцина» лидирует. Социальные, политические культурные события определяют то самое слово, которое подводит черту за весь год. Пандемия определила лексический набор уже в прошлом году. И если в 2007-м словом-победителем стал «гламур», в 2014-м — «крымнаш», в 2016-м — «брексит», год спустя — «реновация», то в этом — «вакцина», «вакцинация». Для сравнения: в прошлом году победило «обнуление».

Список слов и выражений для голосования акции «Слово года» формируется в группах «Слово года» и «Неологизм года» в Facebook. Группы закрытые, но любой может быть туда добавлен. В экспертный состав вошли филологи, журналисты, педагоги, писатели, культурологи, философы. Голосование проводилось в четырех номинациях: «Слово года», «Выражение года», «Антиязык» (язык пропаганды, вражды, лжи, ненависти, агрессии) и «Протологизм» (авторские неологизмы участников группы, социально востребованные с точки зрения жюри). Из длинного списка каждый член жюри в каждой номинации отбирает семь позиций, оценивая каждую по семибалльной шкале. Лидеры в номинации «Слово года-2021»: «вакцина», вакцинация» (1-е место), QR (2-е место) и «антиваксеры» (3-е место). Список значимых в уходящем году слов отражает темы тревожные: смерть и пандемия («антитела», «уйти», «избыточная смертность», «рекорд смертей», «Коммунарка»); противостояние власти и общества (оппозиции) («Мемориал», «пытки», «репрессия», «иноагент»; международные тенденции («искусственный интеллект», «цифровой след, «глобальное потепление»).

Искренность как реакция «Новая этика», «новая искренность» также вошли в список слов года (4-е место). В ушедшем году общество обретало «новое»: «новая искренность», «новая нормальность», «новая этика». Спор о том, насколько логично звучит формулировка «новая этика» и может ли этика быть новой, не утихает, но оставим его экспертам. «Новая нормальность» — реалии экономические, социальные после масштабного кризиса. Выражение обрело значимость с началом пандемии: «Мир не будет прежним». У нас новая нормальность с такими явлениями, как самоизоляция, локдаун, вакцина и так далее. Идею «новой нормальности» продвигала глава Роспотребнадзора Анна Попова. Если выражение «новая этика» более или менее ясно, то «новая искренность» заставляет споткнуться и заслуживает более пристального внимания. Суть в том, что искренность в публичном пространстве — не просто психологическая характеристика чего бы то ни было, а риторический или художественный инструмент. А слово «новый» подчеркивает новизну этого явления в эпоху всеобщей цифровизации. В искусстве искренность как наивысшая ценность стала рассматриваться ближе к нулевым, когда общество, устав от пропагандистской риторики государства, стало ожидать новой интонации и от политиков, и от творческих деятелей. Разворот к человеку обернулся радикальным обнажением, которое отзеркаливают соцсети. После движения #MeToo говорить открыто о пережитом насилии и любой травме стало возможно. Более того, соцсети переключили человека на более интимный разговор о личном, будь то травля ребенка в школе, развод или смерть питомца. Окрепнувший голос жертвы и некоторая престижность ее позиции — примета «новой искренности», как и попытка режиссера или музыканта говорить с аудиторией просто, человечно и без пафоса.

Слово десятилетия В этом году комиссия второй раз выбирала «слово десятилетия». По мнению экспертов, тройка лидеров распределилась так: «ковид» — 1-е место, «обнуление» — 2-е, «санкции» — 3-е. Список вопросов не вызывает и отражает безрадостную картину социально-политических реалий россиян. Так же в список «слов десятилетия» вошли «фейк», «новичок», «пандемия», «QR-код», «токсичный», «удаленка», «пытки». Слово отражает страхи, в данном случае сжимание «токсичного мира» в эпоху «пандемии», жизнь на «удаленке» кажется удушающим, тесным, опасным. И проблема не только внешняя, учитывая всемирный охват ковида, но и внутренняя, локально сосредоточенная в стране. Причина популярности слова «пытки» у россиян не нуждаются в комментариях. «QR-код» как документ, позволяющий доступ в новую нормальность не просто термин, это символ раскола старого мира и «священной войны» нового. Слова ковид и «пандемия» прописались во всем мире, так же «QR-код» стал поводом раздора повсеместно. Панденмия поставила каждого перед выбором, приблизив к смерти в прямом и переносном смысле. Страх, недоверие власти, обида на разделение и невозможность вернуть прежний мир вызывают бунт, а «QR-код» в сознании многих людей либо «паспорт избранных», либо «число Зверя».