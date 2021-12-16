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В Петербурге заочно арестовали мужчину, избившего жену и похитившего их общего сына

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Калининский райсуд Петербурга заочно заключил под стражу Константина Сапрыкина, которого обвиняют в похищении у бывшей жены их общего четырехлетнего сына. Об этом 16 декабря сообщает объединенная пресс-служба городских судов.

По версии следствия, 8 декабря на Суздальском проспекте петербуржец несколько раз ударил по голове и лицу мать ребенка, забрал его и увез на машине. Сообщалось, что женщина вышла из дома, чтобы отвести мальчика в детский сад.

14 декабря мужчину объявили в международный розыск, на следующий день его привлекли в качестве обвиняемого по делу о похищении. Арест назначен на два месяца – с момента его задержания в России либо водворения на родину в порядке экстрадиции.

Уполномоченный по правам ребенка в Петербурге Анна Митянина отметила, что мужчина был ограничен в родительских правах, а у пострадавшей диагностировали перелом носа, множественные гематомы на лице и травмы по всему телу. Биологический отец уже дважды забирал сына у матери, и третий случай стал уголовным делом.

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Комментарии (2)

Ruth D. Armstead
Костя Сапрыкин? Вы серьезно?
"Так что нет у вас методов против Кости Сапрыкина!"
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