В Петербурге заочно арестовали мужчину, избившего жену и похитившего их общего сына

Калининский райсуд Петербурга заочно заключил под стражу Константина Сапрыкина, которого обвиняют в похищении у бывшей жены их общего четырехлетнего сына. Об этом 16 декабря сообщает объединенная пресс-служба городских судов.

По версии следствия, 8 декабря на Суздальском проспекте петербуржец несколько раз ударил по голове и лицу мать ребенка, забрал его и увез на машине. Сообщалось, что женщина вышла из дома, чтобы отвести мальчика в детский сад.



14 декабря мужчину объявили в международный розыск, на следующий день его привлекли в качестве обвиняемого по делу о похищении. Арест назначен на два месяца – с момента его задержания в России либо водворения на родину в порядке экстрадиции.

