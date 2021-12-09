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Митянина рассказала о предыдущих похищениях ребёнка с Суздальского: мать искала его через соцсети и расклеивала объявления

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Избиение женщины и похищение ребёнка в Калининском районе — это «чудовищная ситуация», заявила 9 декабря уполномоченный по правам ребёнка в Петербурге Анна Митянина. Она пообещала «держать ситуацию на контроле, находясь в постоянном взаимодействии с правоохранительными органами».

Как писала «Фонтанка», 41-летняя петербурженка 8 декабря обратилась в полицию после инцидента на Суздальском проспекте. По её словам, бывший муж избил её и похитил их общего 4-летнего сына, которого она вела в детский сад. «Пострадавшая попала в больницу. У нее диагностировали перелом носа, множественные гематомы на лице и травмы по всему телу. Самое страшное, что мама снова не знает, где находится ее четырехлетний сын. Это непоправимая психологическая травма и для женщины, и для маленького мальчика», — отмечает Митянина и добавляет, что мужчина был ограничен в родительских правах.

Аппарат омбудсмена уже знаком с этой семьёй. Биологический отец уже несколько раз забирал сына у матери. «В течение нескольких месяцев она не знала, где он находится, в каком состоянии здоровья, была лишена возможности общаться с ним, принимать участие в его жизни, воспитании. Отчаявшись, женщина расклеивала объявления о пропаже сына в северных районах города и размещала информацию в соцсетях. Первый раз мальчика вместе с отцом нашли на съемной квартире благодаря жительнице района Парнас. В отношении мужчины был составлен административный протокол по ст. 5.35, ч. 2, КоАП РФ, — рассказывает Митянина. — Второй раз он скрылся с ребенком во время встречи, которая проходила в присутствии судебных приставов. На момент похищения мужчина не был лишен родительских прав и имел право видеться с сыном, но в строго определенные дни и часы и только в присутствии должностного лица».

Летом 2020 года сотрудники Митяниной из СМИ узнали об очередном похищении мальчика, когда отец уже был ограничен в родительских правах. Специалисты обеспечили взаимодействие со службой судебных приставов, благодаря чему ребёнка тогда быстро нашли и передали маме.

«Похищение ребенка является преступлением, предусмотренным Уголовным кодексом РФ. Цель может быть любая: насильственные действия, требование выкупа. Но даже в случае, если это месть одного из родителя, нужно понимать, что основной ущерб причиняется именно несовершеннолетнему», — подчёркивает уполномоченный по правам ребёнка в Петербурге.

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Комментарии (5)

angel of death
в начале отжимают половину имущества, потом алименты подавай им до 18-летия (если ребёнку сейчас 4 года - то мужику горбатиться ещё 14 лет на алименты), а вишенкой на торте становится то, что человеку мешают видеться с ребёнком, вставляют палки в колёса, прячут ребёнка и не пускают к нему, и в итоге у людей уезжает кукуха.... эта ситуасьён знакома многим разведёнышам, у кого баба борзеет, и вместо мирного развода начинаются военные баталии похлеще Бородино.... так что нефиг жениться, и нефиг заводить спиногрызов, если не хотите оказаться на месте этого мужика.... уж лучше не связываться с курицами от слова совсем, чем потом чувствовать себя ущербным много лет...
simak
Интересно, как оценить вред ребёнку который узнает что его папу посадила мама за то, что тот хотел с ним встречаться? Это, кстати, неординарная история для бывших мужей.
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