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Полиция ищет петербуржца, который избил бывшую жену и отобрал у нее общего сына

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Поход с четырехлетним сыном в детский сад обернулся для петербурженки избиением. На нее напал бывший муж и вдобавок забрал ребенка. Теперь его ищет полиция.

Как сообщает 8 декабря пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, о происшествии утром рассказала 41-летняя местная жительница. По словам женщины, она вышла с сыном из дома на Суздальском проспекте, и тут к ней подошел бывший муж — отец ребенка. Он избил экс-супругу, забрал мальчика и уехал с ним на каршеринге. Женщину увезли в больницу.

Выяснилось, что подобное происходит не впервые: в прошлом году пострадавшая уже сообщала в полицию, что мужчина без ее ведома куда-то увез мальчика. Тогда было возбуждено дело об убийстве, но оказалось, что ребенок живет с бабушкой по отцовской линии в Кудрово. Его вернули матери, а отца лишили родительских прав.

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Комментарии (3)

Савва Морозов
боян.
стерву - ни разу не жалко.
dedmoroz_5e4d8827384c2
акценты не верные:
забрал своего сына, а БЖ объяснил, чтоб не лезла в воспитание мальчика, и каким боком тут полиция??
сейчас снова толпой силовики навалятся и очередного отца потащут в тюрягу, и сломают жизнь, и мальчику, и отцу
angel of death
везёт тем, кто не женится и не заводит детей - никакого геморроя.... =)
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