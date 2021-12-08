Полиция ищет петербуржца, который избил бывшую жену и отобрал у нее общего сына

Поход с четырехлетним сыном в детский сад обернулся для петербурженки избиением. На нее напал бывший муж и вдобавок забрал ребенка. Теперь его ищет полиция.



Как сообщает 8 декабря пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, о происшествии утром рассказала 41-летняя местная жительница. По словам женщины, она вышла с сыном из дома на Суздальском проспекте, и тут к ней подошел бывший муж — отец ребенка. Он избил экс-супругу, забрал мальчика и уехал с ним на каршеринге. Женщину увезли в больницу.

