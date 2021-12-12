«Зенит» — новогодний чемпион. А Дед Мороз уронил гонг

автор фото Иван Водопьянов/Коммерсантъ Поделиться Поделиться







«Зенит» подошел к матчу 18-го тура лидером таблицы, но с жуткими кадровыми проблемами. В Москву на игру против «Динамо», идущим вторым с отрывом в 2 очка, не полетели Артем Дзюба, Сердар Азмун и Ярослав Ракицкий. Украинский защитник получил 4 желтую карточку в игре предыдущего игрового дня против «Ростова»; Азмун, судя по слухам, уже с мамой-волейболисткой обустраивается в новом доме в Лионе; Дзюба, как выяснилось, в игре против «Челси» получил по колену и еще в субботу, если верить фотографиям из телеграм-каналов, кормил скатов на Мальдивах.



В итоге в стартовом составе Сергей Семак увидел следующих футболистов: Михаил Кержаков в воротах, Дуглас Сантос и Вячеслав Караваев по флангам, Деян Ловрен и Дмитрий Чистяков в центре обороны; в опорной зоне Вильмар Барриос, рядом в полузащите Далер Кузяев, Вендел, Малком, Андрей Мостовой; единственный нападающий — Клаудиньо.

8-я минута — «Зенит» зарабатывает пенальти. Сергей Карасев после многоминутных бесед с коллегами на ВАР отправился смотреть повтор нарушения и с не первой попытки разглядел касание левого защитника хозяев Дмитрия Скопинцева на Мостовом. К 11-метровой точке подошел Клаудиньо. Бразилец развел Антона Шунина и мяч по разным углам, но в створ не попал.

Несмотря на незабитый пенальти, «Зенит» провел первый тайм ярко и интересно. Казалось, временами футболисты искали на поле передачами Дзюбу и Азмуна. Предсказуемо не находили. Поэтому шло тяжко. Отдельно раздражало отсутствие присутствовавших на поле Кузяева и Малкома. Но на 34-й минуте бразилец протащил мяч на скорости практически через полполя, отдал Караваеву, тот прострелил, и Клаудиньо в одно касание пробил под ногой Шунина — 0:1.



В первом тайме «Динамо» установил антирекорд: всего один удар по воротам, худший результат за 3 года. Болельщики шептались: а если бы на поле были Ракицкий, Дзюба, Азмун? Признаться, было непонятно, что хозяева смогут предложить во второй половине встречи. Но вмешался фактор времени: конец футбольного года. На последних минутах тайма травмы получили Малком (голеностоп) и Вендел (задняя поверхность бедра). Последний, уходя на перерыв, в сердцах сбросил черные перчатки, и оказалось, что под ними еще одна пара — синих.

На второй тайм вместо травмированных полузащитников вышли Магомед Оздоев и Александр Ерохин. Увы, оба в матч не попали. Признаем: нынешнее «Динамо» очень приличная, молодая команда, играющая в умный, интересный футбол. У хозяев матч пропускал только Себастьян Шиманский, получивший травму в предыдущем туре против «Уфы». А «Зенит» после вынужденных замен оказался аж без пяти футболистов основного состава.

«Динамо» сравняло на 72-й минуте. Скопинцев достал уходящий на дальнюю штангу мяч и пробил в ближний угол Кержакова — первый гол в сезоне. Показалось, что Клаудиньо на секунду выключился из борьбы, понадеявшись на Караваева. Отдельная боль: Михаил успел закрыть угол, но удар парня, который 7 лет назад играл за молодежную команду «Зенита», получился предельно хлестким и прошел под правым бедром вратаря петербургского клуба.



«Зенит» отстоял ничью и ушел на зимний перерыв промежуточным чемпионом: отрыв от «Динамо» в 2 очка сохранился.

За 5 минут до конца матча на стадионе «Динамо» по вновь заведенной традиции бьют в гонг. Обычно — важные гости (на матче в частности присутствовал Хабиб Нурмагомедов, известный любитель футбола; после матча скажет — «болел за «Динамо», счет по игре»). Но в это декабрьское воскресенье в гонг выпало бить актеру в костюме Деда Мороза, который своим новогодним посохом пятым ударом умудрился уронить музыкальный инструмент.

После игры Скопинцев, признанный лучшим игроком матча, сказал: «Иногда сам, когда смотрю матчи, не понимаю, как такие глупые пенальти можно привезти. Я сам старался убрать ноги, но наискосок побежал. Ну и Мостик там театрально сыграл — хорошо, но плохо для нас».

Семак после матча расставил приоритеты: «Как я сказал, у него (Дзюбы. — Прим. ред.) травма, по этой причине он не смог играть. По остальным вещам я в курсе, у меня сегодня были более важные дела, сейчас разберусь и все вам скажу. Сказались наши потери в составе, погода. Первый тайм был хороший. Во втором провели вынужденные замены — это кардинально повлияло на ход матча. Было много борьбы, мало игры. Увы, не смогли удержать победный счет. За игру ребятам большое спасибо, жаль, что не победили. Сейчас все ребята отправятся на отдых, потом вернемся — начнем готовиться к возобновлению чемпионата и матчам Лиги Европы».



Важная деталь: «Зенит» не проигрывает московским клубам 13 матчей подряд, серия длится с августа 2020 года (тогда петербуржцы проиграли в Черкизово «Локомотиву»). Семак работает в Петербурге 4 года и всё время уходит на зимний перерыв на первом месте. Чем это обычно заканчивается — вы знаете.



Федор Погорелов,

«Фонтанка.ру»