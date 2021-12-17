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Котики и «Зенит». Петербургские футболисты снялись в мимишной фотосессии

Забавные фотографии игроков «Зенита» с котиками, которые станут частью календаря, опубликованы на официальном сайте сине-бело-голубых 17 декабря.

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Фото: ФК Зенит
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«Каждая страница календаря украшена фотографией игрока или тренера основного состава «Зенита» с котом или кошкой на руках. Роли «домашних тигров» для фотосессии исполнили подопечные петербургского кошачьего приюта «Новый дом». Это учреждение для питомцев существует уже более пяти лет, в нем проживают более 100 котов и кошек разного возраста», — заявили в клубе.

Помимо фотографий на страницах календаря представлены анкеты питомцев, а также размещены QR-коды со ссылкой на сайт приюта. Там можно узнать о том, как помочь «Новому дому» и как забрать питомцев к себе домой.

Автор: ФК Зенит / YouTube

Это уже не первая совместная акция «Зенита» с приютами для домашних животных. О выходе игроков петербургского клуба со щенками перед игрой против «Ростова» написали ведущие издания мира.

Фото: ФК Зенит

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Комментарии (2)

161489582
"снялись с мимишной фотосессии"- то есть отказались сниматься?!!! Господи, твоя сила, откуда грамотеи эти понаехавшие берутся с тремя классами образования?
Alkaline
"снялись с мимишной фотосессии" - ну есть же разница: сняться в фотосессии или сняться с участия в ней!
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