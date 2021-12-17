Котики и «Зенит». Петербургские футболисты снялись в мимишной фотосессии

«Каждая страница календаря украшена фотографией игрока или тренера основного состава «Зенита» с котом или кошкой на руках. Роли «домашних тигров» для фотосессии исполнили подопечные петербургского кошачьего приюта «Новый дом». Это учреждение для питомцев существует уже более пяти лет, в нем проживают более 100 котов и кошек разного возраста», — заявили в клубе.



Помимо фотографий на страницах календаря представлены анкеты питомцев, а также размещены QR-коды со ссылкой на сайт приюта. Там можно узнать о том, как помочь «Новому дому» и как забрать питомцев к себе домой.