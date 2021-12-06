Как 11 щенков заставили весь мир влюбиться в «Зенит»

Фото: Игорь Русак/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться







Социальная акция «Зенита» «Собакам лучше дома!», которая прошла 3 декабря перед матчем с «Ростовом», была призвана обратить внимание на проблемы ответственности за домашних животных и ухода за ними, а также призвать всех неравнодушных людей к помощи и благоустройству приютов. Ключевым партнером акции выступила Российская кинологическая федерация. В проекте приняли участие петербургские приюты «Ржевка», «Друг», «Всеволожский пёс», «ХелпДог СПб. Помощь питбулям и стаффам» и «Хаски Хэлп». В результате удалось не только привлечь внимание всего мира, но и найти дом нескольким щенкам.



За час до матча «Зенит» объявил стартовый состав, который сопровождался специальными видеопредставлениями подопечных приютов для бездомных собак.



Сине-бело-голубые выйдут на матч #ЗенитРостов с щенками из приютов 🐶



Социальная акция «Собакам лучше дома!» призвана обратить внимание на проблемы ответственности и ухода за домашними животными.



Ключевым партнером акции выступает Российская кинологическая федерация. pic.twitter.com/jy5bDRbEjj — ФК «Зенит» (@zenit_spb) December 3, 2021

Ролик с выходом футболистов вместе с собаками на поле «Газпром Арены» собрал в твиттере и тик-токе «Зенита» почти по четыре миллиона просмотров.



Об акции написали крупнейшие мировые медиа — 433, Bleacherreport, Pubity, SPORTbible, Barstool Sports, TSN, Sportsnet, TNT Sports Brasil, Sporf, ESPN, The Indian Express, Pulse.ng, Soccer America, Marca, твиттер сериала «Тед Лассо», Olé, Globo, A Bola, Ran.de, VTV (вьетнамское телевидение), Sabah и многие другие.

В популярном междунарожном паблике 433 в комментариях под постом об акции «Зенита» отметился чемпион Англии в составе «Ливерпуля» Ронни Розенталью.



Болельщики со всего мира признались в любви к «Зениту».



Zenit, eu te amo 💙 https://t.co/cLB4VSfpQc — A Gremista ⚡🇪🇪 (@lmascarenhas__) December 4, 2021

Gördüğüm en anlamlı, en tatlı maç önü seromonisi olabilir!.. 🥲



Zenit’li oyuncular, sahiplendirilmeyi bekleyen barınak köpekleriyle sahaya çıkıyorlar. pic.twitter.com/9EG9wvuS16 — Deniz Satar (@denizsatar) December 3, 2021

Стоит отметить, что «Зенит» тут не стал первопроходцем. В сентябре футболисты бухарестского «Динамо» тоже выходили на матч против «Стяуа» с щенками, а в 2020-м то же самое сделали футболисты «Коло-Коло» из Чили. Однако такого успеха удалось добиться впервые.



Петербургский клуб каждый год готовит разные активности к 30 ноября — Всемирному дню домашних животных. В этот раз к «Зениту» обратилась Российская кинологическая федерация с предложением организовать что-то подобное тому, что делали в Румынии и Чили. На обсуждение и согласование ушло почти четыре недели. «Все-таки стадион — это стадион, который живет по своим регламентам и куда нельзя приходить с домашними питомцами», — подчеркнули в клубе.

Большую работу пришлось провести с кинологической федерацией. К их рекомендациям относились очень серьезно. Изначально «Зенит» планировал вывести на поле взрослых собак. Логика была простая: взрослые — дрессированные и не испугаются яркого света и громких звуков на стадионе. Но сложно было предугадать, как они поведут себя на поле. Решили взять или маленьких собачек, или щенков, чтобы они поместились на руках. Еще оказалось не так просто найти подтрибунное помещение, в котором можно было бы разместить 11 взрослых собак.

Федерация помогла с подбором щенков из разных приютов. С ними провели фотосессии. На стадионе подготовили специальную зону, чтобы зрители могли сразу получить всю информацию о щенках.



Тренировочного вывода собак не было и на это пошли специально. Щенки маленькие: самому младшему только что исполнилось два месяца, самому старшему — пять. Некоторые из них совсем недавно впервые выехали из дома, чтобы сделать прививку. Кинологи сказали, что после репетиции со звуком и светом щенки могут испугаться и второй раз уже не пойти туда, где страшно. А в первый раз собаки могут не успеть понять, что происходит. В итоге все щенки повели себя идеально, хотя в клубе готовились ко всем возможным сценариям вплоть до того, что кому-то из щенков захочется в туалет от страха. Тем более, что во время фотосъемки такие случаи были. Футболистов об этом предупредили, и они к этому были морально готовы.

Собак привезли на матч за два часа до начала, чтобы они немного освоились в помещении, которое находилось рядом с раздевалкой «Зенита». Футболисты сами не выбирали себе собак за исключением Дмитрия Чистякова и Артема Дзюбы.

Чистяков выбрал рыжего щенка по кличке Венди случайно: защитник увидел в Instagram у одного из сотрудников «Зенита» видео с фотосъемки. Дмитрий сразу написал, что хочет взять именно Венди. От нее хотели отказаться из-за крупных размеров, и только благодаря просьбе Чистякова ее решили оставить.



Вторую собаку накануне матча выбрал Артем Дзюба. Он заранее попросил посмотреть всех собак, чтобы выбрать себе ту, с которой он будет выходить, если попадет в стартовый состав. Заранее нужно было определиться с хаски, потому что она тоже довольно крупная и ее нужно было отдать большому игроку. Посмотрев на стартовый состав, организаторы поняли, что хаски подойдет Ерохину. Остальных распределили на месте перед самым выходом на поле: Малкому поменьше, потому что он сам по себе небольшой, Дугласу Сантосу — самую спокойную, потому что он сильнее всех волновался из-за этого мероприятия. Все остальные совпадения совершенно случайны.

Потом все собачки поехали обратно в приюты. Уже на следующий день в субботу забрали одну собаку, а в воскресенье еще одну.

Первым счастливчиком стала рыжая Венди, которую хотел Чистяков, но его опередила Мария — сотрудница «Зенита».



Фото: из личного архива Поделиться Поделиться







— Я спускалась с обеда и увидела, как Венди заводили в лифт после фотосессии, — рассказала Мария. — Я посмотрела на нее и сразу влюбилась. Тут же позвонила мужу, родным. Все сказали «да». Связались с приютом. Там мне сказали, что на нее никто еще не претендует. Мы договорились, что заберем. Да, я слышала, что наш защитник Чистяков тоже хотел ее взять к себе, но с этим не возникло проблем. Венди мы переименовали, чтобы она нас больше отождествляла с хозяевами — кто кличку дал, тот и хозяин. Теперь ее зовут Эри. Муж придумал это имя еще 16 лет назад, когда хотел завести себе собаку. Тогда у него не сложилось, зато теперь все совпало.



Вторым щенком, который нашел новый дом, стала Дара, которая лежала на руках у Дугласа Сантоса. Еще к трем сейчас проявляют интерес, но решение пока не приняли. Два приюта из пяти написали, что у них за выходные забрали вдвое больше собак, чем обычно: восемь-девять щенков вместо обычных двух-четырех. Как говорят в приютах, это в основном те, кто уже присматривались, а акция перед матчем помогла им определиться.



Фото: Игорь Русак/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться







Артем Кузьмин, «Фонтанка.ру»

