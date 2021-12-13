«Зенит» сыграет с «Бетисом» за выход в 1/8 финала Лиги Европы

Футбольный клуб «Зенит» узнал соперника по стыковым матчам за право сыграть в 1/8 финала Лиги Европы. Жеребьевка прошла 13 декабря в Ньоне (Швейцария).
Петербургскому клубу выпало сыграть с испанским «Бетисом». Команда, которая пройдет дальше, определится по результатам двух матчей. «Зенит» сыграет 17 февраля дома и 24 февраля в Севилье.
Другие пары:
- «Севилья» — «Динамо Загреб»;
- «Аталанта» — «Олимпиакос»;
- «РБ Лейпциг» — «Реал Сосьедад»;
- «Барселона» — «Наполи»;
- «Боруссия» — «Рейнджерс»;
- «Шериф» — «Брага»;
- «Порту» — «Лацио».
Стыковые матчи в Лиге Европы в сезоне-2021/22 заменили 1/16 финала. На этой стадии сыграют 8 клубов, занявшие вторые места в группах ЛЕ, и 8 команд с третьих мест в Лиге чемпионов.