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«Зенит» сыграет с «Бетисом» за выход в 1/8 финала Лиги Европы

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Футбольный клуб «Зенит» узнал соперника по стыковым матчам за право сыграть в 1/8 финала Лиги Европы. Жеребьевка прошла 13 декабря в Ньоне (Швейцария).

Петербургскому клубу выпало сыграть с испанским «Бетисом». Команда, которая пройдет дальше, определится по результатам двух матчей. «Зенит» сыграет 17 февраля дома и 24 февраля в Севилье.

Другие пары:

  • «Севилья» — «Динамо Загреб»;
  • «Аталанта» — «Олимпиакос»;
  • «РБ Лейпциг» — «Реал Сосьедад»;
  • «Барселона» — «Наполи»;
  • «Боруссия» — «Рейнджерс»;
  • «Шериф» — «Брага»;
  • «Порту» — «Лацио».

Стыковые матчи в Лиге Европы в сезоне-2021/22 заменили 1/16 финала. На этой стадии сыграют 8 клубов, занявшие вторые места в группах ЛЕ, и 8 команд с третьих мест в Лиге чемпионов.

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