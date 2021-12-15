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«Зенит» хочет купить бразильского нападающего Кабрала за 11 млн евро

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Футбольный клуб «Зенит» планирует сделать предложение о покупке 23-летнего бразильского нападающего «Базеля» Артура Кабрала. Как сообщает 15 декабря в своем твиттере журналист Андре Эрнан, петербуржцы готовы предложить за игрока 11 млн евро.

Ещё 3 млн евро «Зенит» выплатит в качестве бонусов. «Базель» хотел бы получить 15 млн евро сразу.

В прошлом сезоне чемпионата Швейцарии Артур Кабрал стал лучшим бомбардиром «Базеля» с 18 голами. В текущем сезоне форвард отыграл 26 матчей, в которых забил 14 мячей. Также футболист заигрывался за молодёжную сборную Бразилии и вызывался во взрослую национальную команду.

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Комментарии (2)

Урус-Баши
Работорговля? Гладиатор - футболист. Деградация.
Alex000
А может лучше эти миллионы евро на уборку таки города, не?
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