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Crazy Frog вернулся спустя 11 лет, но без гениталий. Вышел новый клип с синим лягушонком

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Кадр из видео на YouTube-канале Crazy Frog — Tricky (Official Video)
Кадр из видео на YouTube-канале Crazy Frog — Tricky (Official Video)
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В пятницу, 10 декабря, на видеохостинге YouTube был опубликован первый за 11 лет клип Crazy Frog.

Ролик появился на официальном канале персонажа. Снят он на мэшап (микс) из двух песен — It's tricky группы RUN DMC и M to the B рэперши Millie B. «Фонтанка» обратила внимание на то, что синий лягушонок вернулся без гениталий. Теперь на месте, где раньше в такт музыке болтался небольшой отросток, ничего нет.

В 2005 году зрители пожаловались на гениталии Crazy Frog. Граждане Великобритании заявили, что в рекламной кампании лягушка раздета, а это видят дети. Позже половую принадлежность персонажа прикрыли пикселями. Теперь, по всей видимости, проблему в виде пениса решили устранить на корню, в прямом и переносном смысле.

Crazy Frog стал широко известным после клипа 2005 года на ремикс Axel F. Этот ремикс занимал первые места в рейтингах в Соединенном Королевстве, Ирландии, Турции, Новой Зеландии, Австралии и многих странах Европы.

Кадр из видео на YouTube-канале Crazy Frog — Tricky (Official Video)
Кадр из видео на YouTube-канале Crazy Frog — Tricky (Official Video)

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Комментарии (6)

Аппаратчик мокрой классификации
Трансгендеров геть! :))
Вася Теркин
Заголовок - огонь .)
тов
"«Фонтанка» обратила внимание на то, что синий лягушонок вернулся без гениталий. Теперь на месте, где раньше в такт музыке болтался небольшой отросток, ничего нет."

- а что, фонтанка стала нанимать журналистов школьного возраста?

Умело выбранные приоритеты быстро превращают сми в трэш.

Напишите про покемонов, пикачу и щенячий патруль, пока вокруг разваливается мир.
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