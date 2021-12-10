Crazy Frog вернулся спустя 11 лет, но без гениталий. Вышел новый клип с синим лягушонком

В пятницу, 10 декабря, на видеохостинге YouTube был опубликован первый за 11 лет клип Crazy Frog.
Ролик появился на официальном канале персонажа. Снят он на мэшап (микс) из двух песен — It's tricky группы RUN DMC и M to the B рэперши Millie B. «Фонтанка» обратила внимание на то, что синий лягушонок вернулся без гениталий. Теперь на месте, где раньше в такт музыке болтался небольшой отросток, ничего нет.
В 2005 году зрители пожаловались на гениталии Crazy Frog. Граждане Великобритании заявили, что в рекламной кампании лягушка раздета, а это видят дети. Позже половую принадлежность персонажа прикрыли пикселями. Теперь, по всей видимости, проблему в виде пениса решили устранить на корню, в прямом и переносном смысле.
Crazy Frog стал широко известным после клипа 2005 года на ремикс Axel F. Этот ремикс занимал первые места в рейтингах в Соединенном Королевстве, Ирландии, Турции, Новой Зеландии, Австралии и многих странах Европы.