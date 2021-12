Crazy Frog вернулся спустя 11 лет, но без гениталий. Вышел новый клип с синим лягушонком

Кадр из видео на YouTube-канале Crazy Frog — Tricky (Official Video)

В пятницу, 10 декабря, на видеохостинге YouTube был опубликован первый за 11 лет клип Crazy Frog.



Ролик появился на официальном канале персонажа. Снят он на мэшап (микс) из двух песен — It's tricky группы RUN DMC и M to the B рэперши Millie B. «Фонтанка» обратила внимание на то, что синий лягушонок вернулся без гениталий. Теперь на месте, где раньше в такт музыке болтался небольшой отросток, ничего нет.