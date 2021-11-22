Броуновское движение «Электрона». Петербургский Hi-Tech продают «ВКонтакте», но уйти к частникам шансов у него мало

Фото: citywalls.ru Поделиться Поделиться







Объявление о продаже контрольного пакета акций АО «ЦНИИ «Электрон»» размещено еще 29 октября. Конечно же не «Вконтакте», а на официальной площадке — Российского аукционного дома. Начавшемуся на днях продвижению в соцсетях и СМИ там, конечно, рады, но причин ажиотажа не понимают. Есть ли уже претенденты и кто они, в РАД не говорят — информация строго закрытая по коммерческим соображениям, но принимать заявки будут до 7 декабря. Время прицениться есть.

Стартовая цена — 947 млн рублей. Консультанты по недвижимости уже прикидывают, сколько квадратных метров стремительно дорожающего жилья можно построить на месте института, тем более, что по соседству активно застраивается территория завода «Светлана», а через дорогу расположилась экологически привлекательная Сосновка.



Правда, если внимательнее читать документацию к лоту, можно выяснить, что земля у «Электрона» действительно есть, но не на Тореза, а в поселке Саперное Приозерского района Ромашкинского сельского поселения. У института там с советских времен база отдыха для своих сотрудников, объясняет гендиректор предприятия Алексей Вязников. «Для нас это непрофильный актив — сейчас завершаем оформление собственности и продаем, но переезжать мы никуда, разумеется, не собираемся», — объясняет он.

А те 3,5 га, на которых находятся здания «Электрона», — в аренде у города. Причем, КИО в этом году доначислило за них 12 млн рублей, в НИИ с этим не согласны, дело пока в суде. Чиновники пытались было в качестве обеспечительной меры наложить арест на одно из зданий НИИ, но судья им отказала. Так что с точки зрения девелопера за миллиард на торгах предлагается не земля у Сосновки, а лишь девять зданий от 1964 до 1981 года постройки общей площадью 55 тыс м2. Часть из них заняты институтом и его производством, а часть сдается в аренду как бизнес-центр класса С. Ну, и база отдыха в Саперном.



«Уже по цене можно понять, что экономики в застройке нашего участка жильем нет — только если, разве что, строить небоскреб размером с «Лахта центр»», — не шутит Алексей Вязников.

Что у ЦНИИ не очень здорово — экономика. Начиная с 2017 года выручка неизменно падала, рассказывает «Фонтанке» гендиректор «Электрона», а в прошлом году и вовсе был серьезный спад из-за ситуации в стране. Тем не менее ни разу, даже в тяжелом 2014 году предприятие не показывало убыток. Всегда был хотя бы небольшой, но плюс. К примеру, в прошлом году прибыль составила 12 млн рублей.



Уже в этом году у института намечен рост выручки, а в следующем — возвращение к докоронавирусным показателям.

«Спад был связан с большим объемом опытно-конструкторских работ (ОКР) для Минпромторга — мы все же в первую очередь НИИ. Теперь эта эпоха прошла, и мы на основе наших разработок начали производство продукции, — рассказывает Алексей Вязников. — Правда, темпы роста не такие как у ОКРов будут — заказ Минпромторга — 300 миллионов, а продукция наша — 2 млн рублей за штучку. Ее делать — не переделать, чтобы отыграть наши затраты, а это не массовое производство».



Тем не менее портфель заказов у «Электрона» уже набран — план на следующий год обеспечен на 75%. Из гражданской продукции, о которой можно говорить журналистам, Алексей Вязников называет самое главное изделие своего НИИ — видиконы. Это комплектующие для систем видеослежения, используются сейчас, в первую очередь, на АЭС — Ленинградской, Кольской, Ростовской. Этот прибор вписан во все реестры Росатома, не скромничает гендиректор, а также идет на экспорт. Правда, пока видиконы «Электрона» — это лишь комплектующие, а не конечный продукт, их используют предприятия-смежники для монтажа в более сложных системах слежения.

Тем не менее, в прошлом году ЦНИИ получил грант на 126 млн рублей для разработки телевизионной камеры целиком. Но надо подчеркнуть, это не массовый продукт, речь о телекамерах не бытовых и даже не для съемок сериалов, а о приборах так называемого технического зрения. В первую очередь они будут использоваться на арктических ледоколах, а дальше контракт на их изготовления предполагает загрузку части мощностей «Электрона» до 2028 года. Еще один большой контракт сейчас исполняется в интересах китайской корпорации «Точма», он предназначен для китайской же космической программы. Другие серийные продукты, которые делаются сейчас на Тореза, 63, как например, комплектующие для боеголовок, не предполагают широкого освещения в СМИ.



Однако экономика и тяжба с КИО — не главная проблема, которая ждет потенциального покупателя 63,99% акций «Электрона». Дело в том, что оставшиеся 36% принадлежат не кому-нибудь, а госкорпорации «Ростех». И команда Сергея Чемезова не видит на Тореза, 63 ни бизнес-центра, ни жилого комплекса.

«Ростех заинтересован в консолидации 100% акций предприятий, соответствующие обращения к государству готовятся», — сообщили «Фонтанке» в понедельник в корпорации. И через короткую паузу попросили к этой официальной позиции добавить: «Продажа активов через открытые торги влечет за собой риски привлечения непрофильных инвесторов, не заинтересованных в дальнейшем развитии предприятия».

Ростех не впервые добивается передачи от Росимущества себе контроля над «Электроном» — ранее госкорпорация уже обращалась в Минпромторг с просьбой исключить ЦНИИ из плана на приватизацию. Сейчас, видимо, она повысит административный нажим, и будущему покупателю надо будет соизмерять свои силы в аппаратной борьбе с Сергеем Чемезовым. Что до действующего менеджмента, то на всех совещаниях по этому поводу Алексей Вязников всячески поддерживал инициативу Ростеха по включению «Электрона» в структуру госкорпорации.



Денис Лебедев, «Фонтанка.ру»

