QR-код за антитела: за чей счет будем делать тест и куда с ним обращаться

автор фото Александр Чиженок/Коммерсантъ Поделиться Поделиться







Глава Роспотребнадзора Анна Попова официально объявила: в России рассматривается возможность выдачи QR-кодов по достаточному уровню антител к коронавирусу. По её мнению спорить здесь не с чем. Эксперты не столь однозначны. Они грозят фальсификациями, повышенной нагрузкой на врачей и отсутствием единых стандартов.

«По антителам вопрос значимый, и он обсуждается сегодня на площадке правительства. Такая задача есть, спорить здесь не с чем, нужно найти самый оптимальный и приемлемый вариант ее решения», - заявила 17 ноября Попова, на заседании комитета Госдумы РФ по охране здоровья.



По её словам, уже есть понимание, как можно организовать выдачу кодов по тестам на антитела, но нельзя ошибиться в этом решении, оно должно быть взвешенным. Поэтому «пока оно не будет проработано со всех сторон, оно, конечно же, не будет озвучено».

Но некоторые регионы России бегут впереди паровоза.

«Региональная система QR-кодирования граждан с высоким титром антител будет запущена в течение недели», - объявил еще 12 ноября глава Чувашии Олег Николаев в своем Instagram.



По его словам власти республики уже достаточно изучили и проработали в целом этот механизм и решение «лежит в плоскости последних научных изысканий и клинических показаний переболевших людей».



Если кратко, то в республике будет создан региональный ресурс, где гражданин может ввести идентификатор, присвоенный на основании результатов анализа на антитела, и получить QR-код. Под это формируется реестр лиц с высокими титрами антител, врачебной комиссией аккредитованных лабораторий определяется срок действия этих антител. Осуществлять проверку анализов будут специализированные аккредитованные медицинские организации, что позволит исключить и отфильтровать фальшивые справки.



Но есть нюанс — код будет местный, действующий только в Чувашской республике. На федеральном портале Госуслуг отображаться он не будет. Такое допустимо - например свои коды (конечно, не по антителам) с 1 ноября стали выпускать и в Петербурге.



«Ранее Министром здравоохранения России Михаилом Мурашко было озвучено, что наличие 300 единиц антител по европейским стандартам предоставляет защиту от заболевания, наличие 500 антител – это гарантированная защита. Данная информация подтверждена российскими и зарубежными учеными», - отметил Николаев.

Когда инициатива Чувашии дошла до пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, он заявил, что данная ситуация требует экспертной оценки и внимательной проработки. И процесс затормозился.

16 ноября исполняющий обязанности главы Минздрава Чувашии Алексей Кизилов на заседании местного госсовета заявил, что при высоком уровне антител планируется выдавать человеку сертификат, говорящий, что он переболел, и может спокойно шесть месяцев не вакцинироваться. Но встает вопрос с минимально необходимым уровнем антител и сроком «окончания болезни», от которого предстоит отсчитывать полгода действия сертификта.



Кроме того, решается вопрос о том, сделать ли и Чувашии все же региональную систему «или погрузить в федеральный регистр, который на сегодняшний момент существует». Стоит вопрос и о том, кто должен за это платить. Но он не первоочередной.

«Вопрос платности и не платности давайте будем решать, когда мы всё-таки разработаем алгоритм. В целом здравоохранение готово для того, чтобы внедрить этот алгоритм, как только будет разрешение со стороны также федеральных органов», - отметил Кизилов.

В Свердловской области пациентам, которые переболели коронавирусом, но не обращались за медпомощью, еще в октябре прямо рекомендовали сдавать анализы на антитела и с ними обращаться к врачам для получения QR-кодов.

«Лечащий врач может поставить диагноз и внести человека в реестр переболевших, если это подтверждено анализами. Бывает, что у человека находят большое количество антител, это означает, что он бессимптомно переболел. Тогда он обращается к врачу, который вносит пациента в специальный реестр, и тот получает QR-код», объяснял уральский заместитель губернатора Павел Креков.



В свердловском оперштабе по борьбе с коронавирусом местной «Областной газете» уточнили, что человек должен самостоятельно сдать тест на антитела, прийти к своему участковому врачу с результатами и тот внесёт его в регистр, после чего у переболевшего появится QR-код.

Но медики Свердловской области оказались к такому не готовы.

«В федеральный регистр вносятся данные пациента, который переболел ковидом. Чтобы подтвердить эту запись в регистре, система требует внести подтверждение: это только результат экспресс-теста на коронавирус либо результат мазка на коронавирус, — рассказали журналистам в пресс-службе екатеринбургской городской больницы №2. — Что мы будем делать сейчас, наши эпидемиологи не знают. Нарисовать справку на коленке сейчас может каждый второй. Ждём разъяснений из минздрава с подробными пояснениями, на каком основании мы теперь будем вводить пациентов в этот регистр, что мы будем вносить в него в качестве подтверждения, как и в какие сроки будет изменён этот регистр. После станет понятно, как работать. Но то, что это будет ещё одна очередь людей к нашим терапевтам, это точно».



Пока же, судя по рассказам жителей Свердловской области, людям с высоким уровнем антител терапевты лишь предлагают сделать прививку.

Даже в пресс-службе федерального Роспотребнадзора признали, что «уровень антител, достаточных для защиты - это предмет научных дискуссий во всем мире».

«Роспотребнадзор сообщает, что главный государственный санитарный врач Анна Юрьевна Попова отвечая на вопрос о присвоении QR-кодов людям, имеющим антитела к коронавирусной инфекции, но не имеющим официального подтверждения перенесённого заболевания, рассказала, что эта тема обсуждается на экспертном уровне Роспотребнадзором.

Обращаем внимание, что уровень антител, достаточных для защиты - это предмет научных дискуссий во всем мире. Вместе с тем ни в одной стране документы об иммунном статусе не выдаются на основании замера уровня антител. Показателем иммунного статуса во всем мире является только вакцинация или перенесенное заболевание с подтверждённым диагнозом», - заявили в ведомстве.

Но, то было вчера, а 18 ноября, ряд СМИ, со ссылкой на «источник в правительстве» сообщили, что «титр антител в 500 Bau/мл (или 350 Bau/мл) скорее всего будет признан условно-достаточным, гарантирующим безопасность от коронавируса и получение QR-кода».



Эпидемиолог Василий Власов из НИУ ВШЭ так же считает, что вопрос требует исследования.

«Это только у Гинцбурга на все вопросы есть правильные ответы. Тут проблема политическая. Если идти в этом направлении, то значит, что будет ослаблено давление на невакцинирующихся. Думаю, что до той поры, пока всех хотят провакцинировать, такое движение в сторону неофициально переболевших, вряд ли возможно. По науке, наверное, возможно, нужно только разработать критерии, а политически, я думаю, что это маловероятно сейчас». Согласно результатам нового этапа серологического опроса ученых из Европейского университета, лаборатории Genetico и НИИ гриппа им. А. А. Смородинцева антитела к коронавирусу есть уже у 83% взрослых жителей Петербурга. Однако соавтор исследования Антон Барчук уклонился от ответа на вопрос о том, стоит ли теперь всем этим людям раздать QR-коды.

«Мы титр не определяли и собственного мнения у меня нет, разве что, реализация такой инициативы будет проблематична из-за различий между тестами», - ответил Барчук «Фонтанке».

«Определением антител занимается огромное количество коммерческих компаний. Везде свои методики. Будет ли стандартизация, тоже не совсем ясно. Антитела тоже бывают разные, там бывают нейтрализующие антитела, которые никто не определяет, и общие антитела. Я боюсь, что введение этого признака приведет к тому, что будут фальсификации, фальшивые справки и все это будет плохо», — считает главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Анатолий Альтштейн. Хотя его руководитель Александр Гинцбург уже говорил, что «тех, у кого количество антител больше 300, можно практически не ограничивать».

Консервативного мнения придерживается и глава Минздрава России.

«Мы пока точно, с достоверностью стопроцентной, не можем сказать, какой уровень антител 100% гарантирует стерильность», - сказал Мурашко на заседании комитета Госдумы по охране здоровья 10 ноября. И отметил, что при штамме «дельта» важно сохранять высокий базовый уровень антител, поэтому и появились новые рекомендации ревакцинироваться через шесть месяцев.

В Смольном тоже не спешат признавать тех, кто официально не болел, а антитела имеет. Как писала «Фонтанка», пока коды готовы дать лишь тем, кто хотя бы сдавал ПЦР-тесты и то, с оговорками. Причем для подтверждения перенесенного заболевания COVID-19 понадобится как минимум два ПЦР, но один из тестов можно заменить КТ с вирусной пневмонией. Илья Казаков, «Фонтанка.ру»

