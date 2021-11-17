Глава Роспотребнадзора рассказала, что правительство рассматривает возможность выдачи QR-кодов по достаточному уровню антител к коронавирусу.
«По антителам вопрос значимый, и он обсуждается сегодня на площадке правительства», — цитирует 17 ноября заявление Анны Поповой «Интерфакс».
По ее словам, власти хотят найти самый оптимальный и приемлемый вариант. Глава ведомства уверена, что «спорить здесь не с чем».
Ранее в Госдуме рассказали, какие бессимптомно переболевшие получат QR-коды.
Попова: Власти прорабатывают выдачу QR-кодов людям с антителами
Глава Роспотребнадзора рассказала, что правительство рассматривает возможность выдачи QR-кодов по достаточному уровню антител к коронавирусу.