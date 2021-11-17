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Попова: Власти прорабатывают выдачу QR-кодов людям с антителами

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Глава Роспотребнадзора рассказала, что правительство рассматривает возможность выдачи QR-кодов по достаточному уровню антител к коронавирусу.

«По антителам вопрос значимый, и он обсуждается сегодня на площадке правительства», — цитирует 17 ноября заявление Анны Поповой «Интерфакс».

По ее словам, власти хотят найти самый оптимальный и приемлемый вариант. Глава ведомства уверена, что «спорить здесь не с чем».

Ранее в Госдуме рассказали, какие бессимптомно переболевшие получат QR-коды.

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Комментарии (26)

262224921
Почему ещё Попову не отправили в отставку ? Сколько эта клоунада с вакцинацией будет продолжаться ?
266669982
Писала не раз, но видимо, меня блокируют! Ребята, вас чипируют этой вакцинацией! Уже сейчас по официальной статистике, вакцинированные попадают в больницы чаще!!!! И болею тяжелеее!!!! Зачем уничтожать здоровое население? Зачем присуждать каждому код??? QR-код это признак товара!!? Мы все товар, рабы???? Задумайтеь, если вы все ЛЮДИ!!!!!!!
Fluorostar
Да не торопитесь))).
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