В Госдуме рассказали, какие бессимптомно переболевшие получат QR-коды

Бессимптомно переболевших коронавирусом не будут ограничивать в правах — они получат QR-коды. Но только, если сдавали положительный ПЦР, заявил председатель комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Хубезов.



«У бессимптомно переболевших, у которых подтверждённый диагноз, проблем нет — они получат также QR-код, а бессимптомно переболевшие, не имеющие ПЦР+, соответственно, QR-коды не получат», — цитирует Хубезова «Интерфакс» 15 ноября.



Для выдачи QR-кодов только тест на антитела не подходит, потому что объективно оценить необходимый уровень иммунитета невозможно, и нет единой тест-системы, отметил он.

