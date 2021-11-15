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В Госдуме рассказали, какие бессимптомно переболевшие получат QR-коды

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Бессимптомно переболевших коронавирусом не будут ограничивать в правах — они получат QR-коды. Но только, если сдавали положительный ПЦР, заявил председатель комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Хубезов.

«У бессимптомно переболевших, у которых подтверждённый диагноз, проблем нет — они получат также QR-код, а бессимптомно переболевшие, не имеющие ПЦР+, соответственно, QR-коды не получат», — цитирует Хубезова «Интерфакс» 15 ноября.

Для выдачи QR-кодов только тест на антитела не подходит, потому что объективно оценить необходимый уровень иммунитета невозможно, и нет единой тест-системы, отметил он.

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Комментарии (8)

VKuser478659207
А у Пескова??????????
Владислав М
Какая Госдума, такие у неё и рассказы.
karbofos
Что за чушь??!?!?
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