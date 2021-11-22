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В Казани из общественного транспорта высадили более 500 пассажиров без QR-кодов

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В первый день действия новых правил по перевозке пассажиров только с наличием QR-кода в Казани из транспорта было высажено более 500 человек.

«На 7:30 по московскому времени кондукторы, контрольно-ревизионная служба и уполномоченные проверяющие высадили из подвижного состава в Казани более 500 человек», — уточняется в сообщении Telegram-канала городского МУП «Метроэлектротранс» в понедельник, 22 ноября.

Там же сообщается о задержке движения на одном из маршрутов трамваев — из-за того, что пассажир отказался показывать QR-код и не стал выходить из салона, а вызвал полицию, назвав действия кондуктора незаконными.

Похожая ситуация сложилась и в казанском метрополитене: перед входом на станции стоят проверяющие QR-кодов, а некоторые пассажиры возмущаются и срывают свою злость на контролёрах. В частности, одна женщина устроила скандал после того, как её не пропустили в метро со справкой о том, что у неё есть первая прививка.

«Фонтанка» сообщала, что Татарстан стал первым регионом в РФ, где ввели QR-коды на общественном транспорте.

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Комментарии (22)

Владислав М
Не играла бы власть с огнём!
alexadmin
Всего лишь высадили? А в Германии в 30-х расстреливали.
Vetal70
Через неделю будут как шелковые. Контролёрам терпения!
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