В Казани из общественного транспорта высадили более 500 пассажиров без QR-кодов

В первый день действия новых правил по перевозке пассажиров только с наличием QR-кода в Казани из транспорта было высажено более 500 человек.



«На 7:30 по московскому времени кондукторы, контрольно-ревизионная служба и уполномоченные проверяющие высадили из подвижного состава в Казани более 500 человек», — уточняется в сообщении Telegram-канала городского МУП «Метроэлектротранс» в понедельник, 22 ноября.



Там же сообщается о задержке движения на одном из маршрутов трамваев — из-за того, что пассажир отказался показывать QR-код и не стал выходить из салона, а вызвал полицию, назвав действия кондуктора незаконными.

