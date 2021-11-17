Антитела есть — QR-кода нет. Петербуржцы жалуются на проблемы неофициально переболевших

автор фото Сергей Коньков/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться







Для подтверждения перенесенного заболевания COVID-19 понадобится как минимум два ПЦР, но один из тестов можно заменить КТ с вирусной пневмонией. В зачет коллективного иммунитета вновь выявленные больные пока не пойдут — внесение их в официальную статистику рискует обернуться «бюрократической катастрофой». Информацию о том, что неофициально переболевшие коронавирусом петербуржцы начали получать QR-коды, «Фонтанке» подтвердили в комитете по здравоохранению. «Начали заносить. Данные вносятся в регистр переболевших», — сообщили в ведомстве.



Давать QR-коды тем, кто решил не нагружать медицинскую систему и болел дома без обращения к врачу, власти Северной столицы решили в конце октября. После того как петербуржцы стали жаловаться на отказы поликлиник, чиновники пообещали направить необходимые разъяснения в районы.

Позднее глава комздрава Дмитрий Лисовец еще раз рассказал, кому и как будут выдавать QR-коды. По его словам, люди, которые «переболели коронавирусом, но по какой-то причине не обращались к врачу», могут прийти в поликлинику по месту жительства с результатом выполненного ПЦР-теста или экспресс-теста на наличие антигена (ряд СМИ ошибочно интерпретировали это как тест на антитела. — Прим. ред.). Эти документы будут рассмотрены врачебной комиссией, и она примет решение. «Если врач посчитает, что представленной информации достаточно, чтобы подтвердить перенесенное заболевание, то информация об этом пациенте будет внесена в федеральный регистр», — отметил он. Оттуда эта информация уже попадет на портал «Госуслуги» и будет оформлен QR-код. Работа началась с 1 ноября.



Точных цифр, сколько QR-кодов было выдано на основании таких обращений, в комитете по здравоохранению не предоставили, сославшись на отсутствие агрегированных данных по поликлиникам. Но читатели «Фонтанки» продолжают сообщать об отказах врачей.

Так, петербуржец Леонид, который в числе первых пошел в поликлинику за QR-кодом, на прошлой неделе повторно обратился к врачу, но снова безрезультатно. Сотрудники поликлиники попросили предоставить официальный приказ или распоряжение комздрава.

«Нет, не удалось. Пробовала и в медицинском центре, и в поликлинике. Никто не хочет на себя брать ответственность», — рассказала в Instagram читательница «Фонтанки» Марина.

«Не удалось. Переболела в июле, есть положительный тест, врача не вызывала. Пришла в поликлинику с тестом, сказали, что в единую систему внести не могут, соответственно QR-кода не будет», — расстраивается другая жительница Северной столицы Оксана.

Но проблемы с получением QR испытывают и те, кто к врачу обращался, но по какой-то причине не был занесен в регистр. «Болела официально летом, лечилась дома, тест приезжали делать мне из поликлиники моей. Никаких данных нигде не осталось, ни на госуслугах, ни в поликлинике. Терапевт с нашего участка уволился. Бегаю в поликлинику регулярно, пытаюсь доказать что-то», — сообщила пользователь Instagram Наталья.



Зато тем, кто принес справку об антителах, удалось получить медотводы. Так, читательница Елена, болевшая вместе с мамой, у которой диагноз был подтвержден ПЦР, обратилась в районную поликлинику за справкой об отводе от прививки. «Врач написала «ковид» и выписала отвод на 6 месяцев, пошла к заведующей ставить печать, а та стала кричать: «Это подлог, ты в базе у нас не значишься, придет проверка из прокуратуры, и мы все сядем вместе с врачом»», — рассказывает она. В итоге ей удалось получить справку о количестве антител с отводом на три месяца.

«Получил медотвод на 3 месяца на основании свежего теста на антитела класса IgM, которые оказались высокими и которые говорят о том, что переболел только-только. Плюс оказались еще и IgG более 500», — сообщает пользователь spbkos.

Медотвод позволяет избежать отстранения от работы с лишением зарплаты тем, кто, согласно постановлению Роспотребнадзора, должен пройти обязательную вакцинацию. Но для посещения музеев, театров, концертов, выставок, фитнес-центров, а с 1 декабря также ресторанов и большей части магазинов вместе с такой справкой придется предоставлять результат ПЦР.



«Фонтанка» попыталась дозвониться в несколько районных поликлиник, но в справочных отказались консультировать по вопросу получения QR-кода для неофициально перенесенного заболевания COVID-19, предложив прийти в рабочее время и обратиться за разъяснениями в порядке живой очереди.

Главный врач одной из поликлиник подтвердил, что медицинская организация начала вносить в федеральный регистр переболевших тех, кто перенес COVID-19 без обращения за медицинской помощью. Но одного ПЦР будет для получения заветного кода недостаточно — нужно как минимум два результата теста — положительный и отрицательный, или результат КТ, подтверждающего вирусную пневмонию, и результат отрицательного ПЦР-теста. «Пока нет отрицательного ПЦР, человек не будет считаться выздоровевшим, а значит QR-кода не будет», — сказал он. Сложности возникают, когда люди приносят справку, что лечились в другой поликлинике, но QR-код не получили. «Тогда мы должны сделать запрос [в медицинскую организацию], где он болел, чтобы подтвердили», — рассказал собеседник издания.



После внесения записи в регистр QR-код автоматически присваивается через госуслуги. Но система не позволяет увидеть, сколько таких пациентов зарегистрировала конкретная поликлиника. «Но с начала ноября QR-код получили у нас около сотни или чуть больше», — отмечает собеседник издания.

Те, кто не имеет иного доказательства перенесенного заболевания, кроме антител в крови, пока останутся без QR-кода. В настоящий момент ВОЗ не определен минимальный уровень антител, который создает защиту, поэтому даже привившимся и переболевшим нужно ревакцинироваться, ранее комментировал замглавы комздрава Андрей Сарана. Впрочем, некоторые регионы все же начали выдавать QR-коды носителям антител. А депутат от ЛДПР, заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов предложил Минздраву создать регистр граждан, которые имеют антитела к коронавирусу в результате перенесенного заболевания, но не обращались во время болезни за помощью к врачу.

Но даже те петербуржцы, кто смог доказать статус переболевшего и получил QR-код, в официальной статистике не отражаются. «Роспотребнадзор предупреждает, чтобы задним числом не присваивали эпидномер [неофициально переболевшим], чтобы статистика не портилась», — рассказал «Фонтанке» собеседник в одной из поликлиник.



Вопрос об учете неофициально переболевших в пресс-службе комздрава и Роспотребнадзоре не прокомментировали. Но собеседник, близкий к санитарному ведомству, подтвердил, что в статистику вновь выявленных случаев они не попадают. По его словам, присвоение эпидномера задним числом грозит «бюрократической и финансовой катастрофой», поскольку при официальном диагнозе должен формироваться больничный лист, а лечение должно быть оплачено в рамках ОМС. Официальная статистика Смольного по вновь выявленным случаям совпадает с данными оперштаба, которые сформированы на основе данных Роспотребнадзора.

Галина Бояркова, «Фонтанка.ру»

