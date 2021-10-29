FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+10°C/Завтра: +9
70.52р81.84р
QR-код: что, где, когда, зачемКарта пунктов вакцинацииГлавные новости о COVID-19Образ жизниАфиша «Фонтанки»Закулисье ФутболаПромышленный Петербург

Неофициально болевшие коронавирусом петербуржцы не смогли получить обещанные властями QR-коды

Поликлиники Петербурга не выдают QR-коды гражданам, переболевшим COVID-19 без обращения в медицинские учреждения. Об этом 29 октября сообщили читатели «Фонтанки».

13
Печать

Ранее о новой возможности подтвердить иммунный статус неофициально переболевших заявил комитет по информатизации и связи. «Если гражданин не обращался в поликлинику для лечения, а также при лечении от COVID-19 в больнице, но без дальнейшего обращения в поликлинику, необходимо обратиться в свою поликлинику с выпиской из больницы или положительным ПЦР-тестом для внесения данных и формирования QR-кода переболевшего», — говорилось в сообщении КИС от 20 октября.

Но пока этот механизм не заработал. Как рассказал читатель «Фонтанки» Илья, он обратился в поликлинику № 10 Красногвардейского района, предоставив ПЦР-тест, полученный в Helix. Но получил отказ. «Причина отказа — это отсутствие каких-либо распоряжений и приказов от вышестоящих органов», — прокомментировал он. Петербуржец сообщил, что также обратился в комитет по здравоохранению с просьбой предоставить номер приказа или распоряжения, который может подтвердить появившуюся информацию. «На что так же получил отрицательный ответ. По их словам, подобного распоряжения нет», — рассказал Илья.

Другой житель Северной столицы, Леонид, также сообщил, что поликлиника отказалась выдавать ему QR-код без официального диагноза. «Главврач поинтересовалась, на основании какого постановления или указа она должна мне выдать код», — говорит он.

«Фонтанка» обратилась в комитет по информатизации и связи и комитет по здравоохранению. Но оба ведомства не смогли оперативно прокомментировать ситуацию.

Ранее КИС сообщил, что с 1 ноября начнет выдавать вакцинированным петербуржцам собственные QR-коды, которые позволят подтвердить иммунный статус без регистрации на Госуслугах.

По теме (7)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (13)

sakorol
кто переболел не считается главное прививку сделать тогда и код дадут
Arkos
Бред...
Я не понимаю, как можно переболеть "неофициально" ?
Подозреваю, что это когда человек чем то болел, но врача не вызывал.
Главный вопрос :
Кто ставил диагноз ?
Второстепенный вопрос:
Вы что, всех за идиотов держите?!
karbofos
Многим знакомым, официально переболевшим, выдали QR коды спустя несколько месяцев после заболевания и только после нескольких официальных жалоб, поданных через Госуслуги.

Причем все анализы (положит. и отрицает.) были в личных кабинетах болевших на Госуслугах же.

При этом вакцинировавшимся выдают QR код тут же, без всякого мозгоимения.

Налицо искусственное создание затруднений для тех, кто не вакцинировался, а просто переболел.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний