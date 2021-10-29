Неофициально болевшие коронавирусом петербуржцы не смогли получить обещанные властями QR-коды

Ранее о новой возможности подтвердить иммунный статус неофициально переболевших заявил комитет по информатизации и связи. «Если гражданин не обращался в поликлинику для лечения, а также при лечении от COVID-19 в больнице, но без дальнейшего обращения в поликлинику, необходимо обратиться в свою поликлинику с выпиской из больницы или положительным ПЦР-тестом для внесения данных и формирования QR-кода переболевшего», — говорилось в сообщении КИС от 20 октября.

Но пока этот механизм не заработал. Как рассказал читатель «Фонтанки» Илья, он обратился в поликлинику № 10 Красногвардейского района, предоставив ПЦР-тест, полученный в Helix. Но получил отказ. «Причина отказа — это отсутствие каких-либо распоряжений и приказов от вышестоящих органов», — прокомментировал он. Петербуржец сообщил, что также обратился в комитет по здравоохранению с просьбой предоставить номер приказа или распоряжения, который может подтвердить появившуюся информацию. «На что так же получил отрицательный ответ. По их словам, подобного распоряжения нет», — рассказал Илья.

