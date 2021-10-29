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Смольный меняет правила проверки QR-кодов. Попасть в музеи и театры можно будет без регистрации на Госуслугах

Петербуржцы смогут отчитаться о прививке без регистрации на Госуслугах с 15 ноября

В Петербурге появится собственная система QR-кодов для вакцинированных, которая облегчит жизнь тем, кто испытывает сложности с регистрацией на Госуслугах.

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Как сообщили 29 октября «Фонтанке» в комитете по информатизации, петербуржцы смогут получить QR-код прямо в момент завершающего этапа вакцинации (то есть в момент введения второго компонента вакцины для двухкомпонентных вакцин, или в момент вакцинации однокомпонентной вакциной).

Сейчас власти города дорабатывают Портал государственных и муниципальных услуг Санкт-Петербурга и медицинские системы, чтобы реализовать такой функционал. На бланке сертификата будет печататься QR-код, который будет считываться аналогично генерируемому на федеральном портале государственных услуг.

«Сертификат по такой форме смогут получить граждане, прошедшие вакцинацию с 01.11.2021 сразу при прохождении завершающего этапа вакцинации, а также граждане, завершившие вакцинацию до 01.11.2021, при обращении в медицинскую организацию. Возможность проверки действительности кода на региональном портале будет реализована 15.11.2021», – сказали в комитете.

Функционал будет доступен без регистрации в ЕСИА, что позволит выдавать сертификаты с QR-кодом (и соответственно подтверждать достоверность информации о вакцинации) в том числе мигрантам, а также гражданам, не имеющим регистрации на портале, добавили в ведомстве.

Но подтверждать подлинность такого QR-кода все равно придется паспортом.

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Комментарии (6)

Ванька Созин
молодец Беглов. отменяй вобще эти курекоды. все равно они никому не нужны и никто не станет их проверять.
kоt-obormot
помнится лет так 80 назад кркода на одежду нашивали...
f0nk
Это портал для генерации фейк-кодов будет что ли? То есть для своих нагенерят QR сколько надо без всяких вакцин?
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