Смольный меняет правила проверки QR-кодов. Попасть в музеи и театры можно будет без регистрации на Госуслугах

Как сообщили 29 октября «Фонтанке» в комитете по информатизации, петербуржцы смогут получить QR-код прямо в момент завершающего этапа вакцинации (то есть в момент введения второго компонента вакцины для двухкомпонентных вакцин, или в момент вакцинации однокомпонентной вакциной).
Сейчас власти города дорабатывают Портал государственных и муниципальных услуг Санкт-Петербурга и медицинские системы, чтобы реализовать такой функционал. На бланке сертификата будет печататься QR-код, который будет считываться аналогично генерируемому на федеральном портале государственных услуг.
«Сертификат по такой форме смогут получить граждане, прошедшие вакцинацию с 01.11.2021 сразу при прохождении завершающего этапа вакцинации, а также граждане, завершившие вакцинацию до 01.11.2021, при обращении в медицинскую организацию. Возможность проверки действительности кода на региональном портале будет реализована 15.11.2021», – сказали в комитете.
Функционал будет доступен без регистрации в ЕСИА, что позволит выдавать сертификаты с QR-кодом (и соответственно подтверждать достоверность информации о вакцинации) в том числе мигрантам, а также гражданам, не имеющим регистрации на портале, добавили в ведомстве.
Но подтверждать подлинность такого QR-кода все равно придется паспортом.