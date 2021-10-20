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В Смольном рассказали, как получить QR-код, если переболел коронавирусом неофициально

Для этого нужно обратиться в поликлинику с выпиской или положительным ПЦР-тестом.

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Власти Петербурга рассказали, каким образом можно получить QR-код переболевшего COVID-19, если есть положительный тест ПЦР, а официального диагноза нет.

«Если гражданин не обращался в поликлинику для лечения, а также при лечении от COVID-19 в больнице, но без дальнейшего обращения в поликлинику, необходимо обратиться в свою поликлинику с выпиской из больницы или положительным ПЦР-тестом для внесения данных и формирования QR-кода переболевшего», — говорится в сообщении комитета по информатизации и связи от 20 октября.

Вопрос о получении QR-кода для тех, кто болел неофициально, один из самых популярных в службе 122. Только за понедельник, 18 октября, туда поступило рекордное число вызовов — 39 тысяч.

Время ожидания ответа оператора может быть увеличено, отмечают в комитете, но в колл-центре 122, который работает круглосуточно, уже увеличивают число операторов. Граждан призвали сохранять разумное спокойствие.

Как получить QR-код в Петербурге, когда и куда они будут нужны — читайте в инструкции «Фонтанки».

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Комментарии (28)

Swebaka
Организация уже не на нуле, она уже в глубоком минусе и этот минус всё ещё продолжает падать... Хорошо, что нет оспы или ещё какой холеры...
Elta
И вообще, наше многоуважаемое правительство с этими QR кодами само баламутит и сеет панику. Слишком большое значение им придаётся. По своей сути они бесполезны, так как только зомбированные единицы будут пожизненно делать прививку. В больших городах кто ведёт активный образ жизни все переболели. И в общей массе итак все привиты. И все равно кажды полгода цепляют эту заразу.
tannacat
Почему бы не ввести QR-код для тех, у кого есть антитела? И вообще зачем нас гнать на прививику (если у нас еще полно антител после болезни). Я еще могу понять желание вакцинировать непереболевших, возможно и сама бы вакцинировалась, если бы не переболела, но зачем так по фашистски прессовать людей с антителами?
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