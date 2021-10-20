В Смольном рассказали, как получить QR-код, если переболел коронавирусом неофициально

«Если гражданин не обращался в поликлинику для лечения, а также при лечении от COVID-19 в больнице, но без дальнейшего обращения в поликлинику, необходимо обратиться в свою поликлинику с выпиской из больницы или положительным ПЦР-тестом для внесения данных и формирования QR-кода переболевшего», — говорится в сообщении комитета по информатизации и связи от 20 октября.

Власти Петербурга рассказали, каким образом можно получить QR-код переболевшего COVID-19, если есть положительный тест ПЦР, а официального диагноза нет.

Вопрос о получении QR-кода для тех, кто болел неофициально, один из самых популярных в службе 122. Только за понедельник, 18 октября, туда поступило рекордное число вызовов — 39 тысяч.



Время ожидания ответа оператора может быть увеличено, отмечают в комитете, но в колл-центре 122, который работает круглосуточно, уже увеличивают число операторов. Граждан призвали сохранять разумное спокойствие.



Как получить QR-код в Петербурге, когда и куда они будут нужны — читайте в инструкции «Фонтанки».

