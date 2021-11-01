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«В ближайшее время». Смольный рассказал, когда будет выдавать QR-коды неофициально переболевшим

В Петербурге пообещали в ближайшее время начать выдавать QR-коды неофициально переболевшим

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Комитет по здравоохранению в ближайшее время направит письма в районы, в которых даст разрешение поликлиникам выдавать QR-коды тем, кто переболел коронавирусом неофициально. Об этом «Фонтанке» 1 ноября сообщили в ведомстве.

20 октября пресс-служба комитета по информатизации сообщила, что петербуржцы могут обратиться в свою поликлинику с выпиской из больницы или положительным ПЦР-тестом для внесения данных и формирования QR-кода переболевшего. Но читатели «Фонтанки» рассказали, что получают отказы от врачей. В КИС уточнили, что распространили данную информацию «в полном соответствии со скриптами, с которыми работает служба 122». Скрипты, в свою очередь, были согласованы с комздравом.

Как пояснили в ведомстве, вопрос получения QR-кодов переболевшими неофициально, то есть без обращения за медицинской помощью и получения диагноза, на федеральном уровне никак не регулировался. «Если дадут указания на этот счет, будем руководствоваться федеральными [правилами]», — сказали в комздраве. До этого на городском уровне врачи смогут следовать рекомендациям местных властей. «У них будет на что ссылаться», — заявили в пресс-службе.

Попадут ли они в статистику оперштаба, пока неясно. «Пока стоит вопрос с эпидномерами, их присваивает Роспотребнадзор», — уточнили в комздраве.

В ведомстве подчеркнули, что обладатели ПЦР будут внесены в регистры переболевших и смогут получить QR-код с Госуслуг.

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Комментарии (14)

OdinokiyDupri
Теперь, помимо рынка отрицательных ПЦР о котором писала Фъ, будет еще рынок положительных (наверное).
Маргaрита
В Хеликсе, если обнаружили антитела к ковиду, так и пишут: либо переболел, либо успешно сделал вакцинацию. В Минздраве на учет по этой справке не ставят как переболевшего, так как не зафиксирован острый случай у врача. О какой правдивой статистике по количеству заболевших и коллективному иммунитету после этого можно говорить? Таким образом официально коллективного иммунитета не будет никогда. И вся статистика ложь!
260708081
На самом деле, надо уравнять в правах ПЦР-тесты и тесты на антитела, поскольку они тоже подтверждают факт перенесенного ковида. При этом достаточное количество антител иногда важнее, чем то, что человек когда-то получил положительный ответ ПЦР-теста (не факт, что у него все в порядке с иммунитетом).
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