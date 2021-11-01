«В ближайшее время». Смольный рассказал, когда будет выдавать QR-коды неофициально переболевшим

Комитет по здравоохранению в ближайшее время направит письма в районы, в которых даст разрешение поликлиникам выдавать QR-коды тем, кто переболел коронавирусом неофициально. Об этом «Фонтанке» 1 ноября сообщили в ведомстве.



20 октября пресс-служба комитета по информатизации сообщила, что петербуржцы могут обратиться в свою поликлинику с выпиской из больницы или положительным ПЦР-тестом для внесения данных и формирования QR-кода переболевшего. Но читатели «Фонтанки» рассказали, что получают отказы от врачей. В КИС уточнили, что распространили данную информацию «в полном соответствии со скриптами, с которыми работает служба 122». Скрипты, в свою очередь, были согласованы с комздравом.

