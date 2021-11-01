«В ближайшее время». Смольный рассказал, когда будет выдавать QR-коды неофициально переболевшим

Комитет по здравоохранению в ближайшее время направит письма в районы, в которых даст разрешение поликлиникам выдавать QR-коды тем, кто переболел коронавирусом неофициально. Об этом «Фонтанке» 1 ноября сообщили в ведомстве.
20 октября пресс-служба комитета по информатизации сообщила, что петербуржцы могут обратиться в свою поликлинику с выпиской из больницы или положительным ПЦР-тестом для внесения данных и формирования QR-кода переболевшего. Но читатели «Фонтанки» рассказали, что получают отказы от врачей. В КИС уточнили, что распространили данную информацию «в полном соответствии со скриптами, с которыми работает служба 122». Скрипты, в свою очередь, были согласованы с комздравом.
Как пояснили в ведомстве, вопрос получения QR-кодов переболевшими неофициально, то есть без обращения за медицинской помощью и получения диагноза, на федеральном уровне никак не регулировался. «Если дадут указания на этот счет, будем руководствоваться федеральными [правилами]», — сказали в комздраве. До этого на городском уровне врачи смогут следовать рекомендациям местных властей. «У них будет на что ссылаться», — заявили в пресс-службе.
Попадут ли они в статистику оперштаба, пока неясно. «Пока стоит вопрос с эпидномерами, их присваивает Роспотребнадзор», — уточнили в комздраве.
В ведомстве подчеркнули, что обладатели ПЦР будут внесены в регистры переболевших и смогут получить QR-код с Госуслуг.