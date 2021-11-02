Антитела не помогут. Смольный рассказал, как петербуржцы смогут доказать «неофициально» перенесенное заболевание COVID-19 и получить QR-код

«Что касается пациентов, которые переболели коронавирусом, но по какой-то причине не обращались к врачу и приходят теперь с результатами исследования, которое подтверждает перенесенное заболевание, и просят оформить им QR-код. На штабе, который возглавляет вице-губернатор Олег Николаевич Эргашев, в прошлый четверг было принято решение, что пациенты, которые имеют результаты выполненного ПЦР или результат на наличие антигена могут обратиться в поликлинику по месту жительства», — сказал он, отвечая на вопрос «Фонтанки».



По словам Дмитрия Лисовца, эти документы будут рассмотрены врачебной комиссией, и она примет решение. «Если посчитает, что представленной информации достаточно, чтобы подтвердить перенесенное заболевание, то информация об этом пациенте будет внесена в федеральный регистр», — отметил он. Оттуда эта информация уже попадет на портал Госуслуг, и у пациента будет оформлен QR-код. Эта работа уже начата в текущем режиме со вчерашнего дня, подчеркнул Лисовец.



Также с 1 ноября выдаются QR-коды людям, которые не имеют кабинета на портале Госуслуг. Эти коды генирируются во внутренней петербургской системе, которая называется «Информационная система вакцинации. И с 15 ноября эти QR-коды можно будет распознавать при посещении любых общественных мест. Как сообщала «Фонтанка», это позволит вакцинированным посещать театры, музеи и рестораны без регистрации на Госуслугах.



О возможности получить QR-код тем, кто переболел неофициально власти Петербурга сообщили еще 20 октября, но жители города пожаловались на отказы со стороны поликлиник. В комздраве обещали отправить по этому поводу письма в районы. В других регионах готовы выдавать QR-коды и по наличию антител. В частности, глава Чувашии Олег Николаев поручил региональному минцифры рассмотреть возможность разработки QR-кодов для людей с высоким количеством антител после перенесенного коронавируса.

