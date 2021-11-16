«Если надо, уколюсь». Как в Петербурге будут отстранять от работы за отказ вакцинироваться от COVID-19

15 ноября для Петербурга наступила первая отчетная дата по обязательной вакцинации от COVID-19. К этому сроку Роспотребнадзор постановил привить первым компонентом 80 % работников общепита, сферы услуг и торговли, а также работников госпредприятий. Но пока работодатели могут лишь грозить работникам отстранением: возможность оставить антипрививочников без зарплаты наступит с 15 декабря, рассказали в Трудовой инспекции.
В Смольном разложили алгоритм отстранения по полочкам и напомнили о наказаниях. https://cipit.gov.spb.ru/media/uploads/userfiles/2021/11/12/metodicheskie_recomendacii_11.11.2021.pdf
Кого касается обязательная вакцинация в Петербурге?
Список отраслей, работникам которых необходимо сделать прививку от COVID-19, установлен главным санитарным врачом Петербурга Наталией Башкетовой. В обновленной редакции ее постановления от 12 октября к 15 ноября должны привиться первым компонентом, а к 15 декабря завершить вакцинацию работники в следующих отраслях:
- образования, здравоохранения, соц. защиты и соцобслуживания,
- торговли, в т. ч. курьерской доставки,
- общественного питания, в том числе курьерской доставки,
- предоставления услуг по временному проживанию (гостиницы, хостелы, гостевые дома, пансионаты, кемпинги и
т. д.),
- транспорта общего пользования и такси,
- бытовых услуг, в т. ч. прачечных, химчисток и иных подобных услуг,
- салонов красоты, косметических, СПА-салонов, массажных салонов, соляриев, бань, саун, физкультурно-оздоровительных комплексов, фитнес-центров, бассейнов,
- клиентских подразделений финансовых организаций,
- организаций, оказывающих услуги почтовой связи,
- многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг,
- ЖКХ и энергетики,
- культурных, выставочных, просветительских мероприятий (
в т. ч.музеев, выставочных залов, библиотек, экскурсий),
- досуговых, развлекательных, зрелищных мероприятий
(в т. ч.игровых мероприятий, мастер-классов), театров, кинотеатров, концертных залов,
- государственным гражданским служащим, замещающим должности государственной гражданской службы города Санкт-Петербурга, муниципальным служащим, замещающим должности муниципальной службы города Санкт-Петербурга, работникам ОГВ города Санкт-Петербурга и подведомственных им организаций.
К 15 декабря привиться первым компонентом, а к 15 января завершить вакцинацию нужно работникам:
- промышленности, производства (изготовления) продукции, перерабатывающей промышленности, строительства, транспорта и транспортной инфраструктуры, в том числе работникам организаций, осуществляющих деятельность на территории аэропорта Пулково (Санкт-Петербург), включая персонал авиакомпаний, а также работникам организаций, осуществляющих деятельность на территориях морских портов «Большой порт Санкт-Петербург» и «Пассажирский порт Санкт-Петербург «Морской фасад», включая плавсостав,
- лицам, обучающимся в профессиональных образовательных организациях и образовательных организациях высшего образования, старше 18 лет, направляемым для прохождения практики и занятий вне структурных подразделений образовательных организаций,
- лицам в возрасте 60 лет и старше,
- лицам с хроническими заболеваниями, в том числе заболеваниями бронхолегочной системы, сердечно-сосудистой системы, эндокринной системы (сахарным диабетом, ожирением).
Во всех перечисленных сферах к указанным срокам работодатели должны отчитаться о прививках не менее
Кому можно не делать прививку?
Согласно постановлению Роспотребнадзора, требование об обязательной вакцинации не распространяется на людей, имеющих медицинские противопоказания. Переболевшие в документе не упоминаются, но согласно разъяснениям ведомства, они приравниваются к обладателям медотвода, но всё-таки должны уместиться в
Какая ответственность грозит за неисполнение постановления?
Роспотребнадзор назначил ответственными за вакцинацию сотрудников руководителей предприятий и организаций, а также ИП из перечисленных сфер. Тем, кто не справится с заданием санитарного ведомства, грозит несколько вариантов санкций.
— Роспотребнадзор сможет привлечь бизнес по статье 6.3, часть 2, КоАП с наложением административного штрафа до 500 тыс. руб. или приостановлением деятельности до 90 суток.
— Власти Петербурга могут привлечь бизнес по статье 20.6.1 КоАП с наложением административного штрафа до 300 тыс. руб. (при повторном нарушении — до 1 млн руб. или приостановление деятельности до 90 суток). Также бизнесу грозит отзыв QR-кода и запрет на деятельность до устранения нарушений.
— Государственная инспекция труда может привлечь по статье 5.27 КоАП с наложением административного штрафа до 50 тыс. руб. (при повторном нарушении — до 70 тыс. руб.).
Ответственности для неработающих лиц старше 60 лет и больных хроническими заболеваниями не предусмотрено.
Имеет ли работодатель право отстранять сотрудника от работы за отказ сделать прививку?
По мнению Государственной инспекции труда в Петербурге, право работодателя отстранить работника возникает после истечения срока для второй прививки, то есть в сфере услуг, торговли, общепита и госслужащих — с 15 декабря, а в сфере транспорта, стройки и промышленности — с 15 января. С этой же даты можно отстранять людей старше 60 лет или больных хроническими заболеваниями.
Какие правовые основания существуют для отстранения от работы?
Согласно разъяснениям Роструда, основаниями являются абзац 8 части 1 статьи 76 Трудового кодекса России, а также пункт 2 статьи 5 ФЗ от 17 сентября 1998 года
Что нужно сделать работодателю, чтобы отстранить от работы отказавшихся сделать прививку?
- Провести разъяснительную работу с работниками о необходимости вакцинации от новой коронавирусной инфекции.
- Издать приказ о вакцинации работников. В нем должен быть указан период прохождения профилактической прививки.
- Направить уведомления работникам, подлежащим вакцинации от COVID-19. У работников, прошедших вакцинацию, запросить сведения о прививке.
- В отношении работников, которые отказываются добровольно прививаться, необходимо оформить письменный отказ.
- Зафиксировать факт непрохождения данным работником вакцинации (докладная записка ответственного должностного лица / акт, составленный и подписанный коллегиально).
- Издать приказ об отстранении от работы работника, указав в нем обстоятельства, послужившие основанием для отстранения от работы (
ч. 2 ст. 76 ТК РФ, п. 2 ст. 5закона № 157-ФЗ— непрохождение обязательной вакцинации), срок отстранения с указанием даты отстранения и до момента прохождения вакцинации.
В период отстранения от работы заработная плата работнику не начисляется, за исключением случаев, предусмотренных ТК РФ или иными ФЗ
Как должен выглядеть приказ об отстранении от работы?
Примеры документов, необходимых для отстранения сотрудника, приведены в методичке Смольного. Со всеми приказами, касающимися работников организации, необходимо ознакомить каждого прямо или косвенно упомянутого в них сотрудника. При этом информация о прочтении приказа и подпись работника вносятся в специальный лист — лист ознакомления.
Какие поощрения предусмотрены для работников, которые соглашаются вакцинироваться?
В 121-м коронавирусном постановлении работодателям рекомендовано освободить от работы с сохранением заработной платы работников на два дня (в день проведения вакцинации и на следующий день после нее), как при получении первого, так и второго компонента вакцины.
Работники старше 60 лет и больные хроническими заболеваниями без QR-кода о вакцинации или перенесенном заболевании должны работать удаленно. Исключение — если их присутствие на рабочем месте является критически важным. Таких сотрудников рекомендуется отправить на месяц на дистанционную работу для прохождения вакцинации.
Галина Бояркова, «Фонтанка.ру»