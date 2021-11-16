«Если надо, уколюсь». Как в Петербурге будут отстранять от работы за отказ вакцинироваться от COVID-19

15 ноября для Петербурга наступила первая отчетная дата по обязательной вакцинации от COVID-19. К этому сроку Роспотребнадзор постановил привить первым компонентом 80 % работников общепита, сферы услуг и торговли, а также работников госпредприятий. Но пока работодатели могут лишь грозить работникам отстранением: возможность оставить антипрививочников без зарплаты наступит с 15 декабря, рассказали в Трудовой инспекции. В Смольном разложили алгоритм отстранения по полочкам и напомнили о наказаниях. https://cipit.gov.spb.ru/media/uploads/userfiles/2021/11/12/metodicheskie_recomendacii_11.11.2021.pdf



Кого касается обязательная вакцинация в Петербурге?

Список отраслей, работникам которых необходимо сделать прививку от COVID-19, установлен главным санитарным врачом Петербурга Наталией Башкетовой. В обновленной редакции ее постановления от 12 октября к 15 ноября должны привиться первым компонентом, а к 15 декабря завершить вакцинацию работники в следующих отраслях:

образования, здравоохранения, соц. защиты и соцобслуживания,

торговли, в т. ч. курьерской доставки,

общественного питания, в том числе курьерской доставки,

предоставления услуг по временному проживанию (гостиницы, хостелы, гостевые дома, пансионаты, кемпинги и т. д. ),

), транспорта общего пользования и такси,

бытовых услуг, в т. ч. прачечных, химчисток и иных подобных услуг,

салонов красоты, косметических, СПА-салонов, массажных салонов, соляриев, бань, саун, физкультурно-оздоровительных комплексов, фитнес-центров, бассейнов,

клиентских подразделений финансовых организаций,

организаций, оказывающих услуги почтовой связи,

многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг,

ЖКХ и энергетики,

культурных, выставочных, просветительских мероприятий ( в т. ч. музеев, выставочных залов, библиотек, экскурсий),

музеев, выставочных залов, библиотек, экскурсий), досуговых, развлекательных, зрелищных мероприятий (в т. ч. игровых мероприятий, мастер-классов), театров, кинотеатров, концертных залов,

игровых мероприятий, мастер-классов), театров, кинотеатров, концертных залов, государственным гражданским служащим, замещающим должности государственной гражданской службы города Санкт-Петербурга, муниципальным служащим, замещающим должности муниципальной службы города Санкт-Петербурга, работникам ОГВ города Санкт-Петербурга и подведомственных им организаций.

К 15 декабря привиться первым компонентом, а к 15 января завершить вакцинацию нужно работникам:

промышленности, производства (изготовления) продукции, перерабатывающей промышленности, строительства, транспорта и транспортной инфраструктуры, в том числе работникам организаций, осуществляющих деятельность на территории аэропорта Пулково (Санкт-Петербург), включая персонал авиакомпаний, а также работникам организаций, осуществляющих деятельность на территориях морских портов «Большой порт Санкт-Петербург» и «Пассажирский порт Санкт-Петербург «Морской фасад», включая плавсостав,

лицам, обучающимся в профессиональных образовательных организациях и образовательных организациях высшего образования, старше 18 лет, направляемым для прохождения практики и занятий вне структурных подразделений образовательных организаций,

лицам в возрасте 60 лет и старше,

лицам с хроническими заболеваниями, в том числе заболеваниями бронхолегочной системы, сердечно-сосудистой системы, эндокринной системы (сахарным диабетом, ожирением).

Во всех перечисленных сферах к указанным срокам работодатели должны отчитаться о прививках не менее 80 % от общей численности работников.

Кому можно не делать прививку?

Согласно постановлению Роспотребнадзора, требование об обязательной вакцинации не распространяется на людей, имеющих медицинские противопоказания. Переболевшие в документе не упоминаются, но согласно разъяснениям ведомства, они приравниваются к обладателям медотвода, но всё-таки должны уместиться в 20 % . Требование привить 80 % в любом случае будет отсчитываться от общей численности штата. Но если показатель не будет достигнут, Роспотребнадзор будет анализировать, за счет чего.

Какая ответственность грозит за неисполнение постановления?

Роспотребнадзор назначил ответственными за вакцинацию сотрудников руководителей предприятий и организаций, а также ИП из перечисленных сфер. Тем, кто не справится с заданием санитарного ведомства, грозит несколько вариантов санкций.

— Роспотребнадзор сможет привлечь бизнес по статье 6.3, часть 2, КоАП с наложением административного штрафа до 500 тыс. руб. или приостановлением деятельности до 90 суток.



— Власти Петербурга могут привлечь бизнес по статье 20.6.1 КоАП с наложением административного штрафа до 300 тыс. руб. (при повторном нарушении — до 1 млн руб. или приостановление деятельности до 90 суток). Также бизнесу грозит отзыв QR-кода и запрет на деятельность до устранения нарушений.

— Государственная инспекция труда может привлечь по статье 5.27 КоАП с наложением административного штрафа до 50 тыс. руб. (при повторном нарушении — до 70 тыс. руб.).

Ответственности для неработающих лиц старше 60 лет и больных хроническими заболеваниями не предусмотрено.

Имеет ли работодатель право отстранять сотрудника от работы за отказ сделать прививку?

По мнению Государственной инспекции труда в Петербурге, право работодателя отстранить работника возникает после истечения срока для второй прививки, то есть в сфере услуг, торговли, общепита и госслужащих — с 15 декабря, а в сфере транспорта, стройки и промышленности — с 15 января. С этой же даты можно отстранять людей старше 60 лет или больных хроническими заболеваниями.



Какие правовые основания существуют для отстранения от работы?

Согласно разъяснениям Роструда, основаниями являются абзац 8 части 1 статьи 76 Трудового кодекса России, а также пункт 2 статьи 5 ФЗ от 17 сентября 1998 года № 157 «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней». В первом документе говорится, что работодатель обязан отстранить от работы сотрудника, если это предусмотрено федеральными законами и иными нормативными правовыми актами РФ. Во втором — что отсутствие профилактических прививок влечет отказ в приеме на работу или отстранение граждан от работ, выполнение которых связано с высоким риском заболевания инфекционными болезнями. На основании приказа Минздрава России от 09.12.2020 № 1307н прививка против новой коронавирусной инфекции отнесена к профилактическим прививкам по эпидемическим показаниям. Списки тех, кому нужно делать такую прививку, устанавливает санитарный врач РФ или региона ( ФЗ № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»). В Петербурге они указаны в постановлении главного санитарного врача города и дополнениях к нему.

