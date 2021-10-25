FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+8°C/Завтра: +6
70.86р82.50р
QR-код: что, где, когда, зачемКарта пунктов вакцинацииГлавные новости о COVID-19Образ жизниАфиша «Фонтанки»Промышленный Петербург

Не хотите ограничений — прививайтесь. Роспотребнадзор объяснил, почему будет замерять только искусственный иммунитет

Роспотребнадзор дал разъяснения, как будет проверять бизнес на соблюдение требования о вакцинации 80 % сотрудников

51
Печать

80 % сотрудников, которых необходимо привить до 15 ноября, будут отсчитываться от общей численности штата. Но если показатель не будет достигнут, число переболевших также будет учитываться. Такие разъяснения дала 25 октября в ходе пресс-конференции начальник отдела эпидемиологического надзора Управления Роспотребнадзора по Петербургу Ирина Чхинджерия.

«При оценке состояния привитости оцениваются граждане, которые получили искусственный иммунитет — 80 %. Но при оценке состояния иммунной прослойки в коллективе будет оцениваться и тот, кто переболел в течение последних 6 месяцев», — заявила она. Если предприятию не удастся достигнуть барьера в 80 %, санитарное ведомство будет смотреть, за счет чего — или люди болели недавно, или много медотводов. «Если в данный момент большое количество болеет, почему они раньше не сделали прививку — все эти аспекты будут учитываться, конечно», — сказала она.

По словам Ирины Чхинджерия, «достижение коллективного иммунитета с помощью переболевших неправильно, неэффективно. «Добиваться коллективного иммунитета надо за счет вакцинации», — подчеркнула она.

«При некоторых болезнях, при которых осуществляется плановая вакцинация, барьером, который останавливает циркуляцию возбудителя, является 95 %», — напомнила Ирина Чхинджерия.

Вакцинация от коронавируса будет проводиться ежегодно, как это делается при гриппе, считает эпидемиолог. «Надо понять, что мы в ситуации надолго, и нужно без паники принять это как необходимую меру, <...> если мы не хотим этих ограничений», — сказала она. Власти будут вынуждены прибегать к жестким мерам «до тех пор, пока не будет достигнут коллективный иммунитет в 80 %», — заключила представитель ведомства.

По теме (7)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (51)

А13579
Растёт количество вакцинированных, одновременно растёт количество заболевших и умерших. И так будет до 79%. Когда будет вакцинировано 80%, всё сразу изменится? Бред какой-то...
VF812
Те, у кого медотвод не должны приравниваться к привитым. Это сущий бред.
266417664
Объясните пожалуйста как вакцинация спасает от заражения и передачи вируса?

ИМХО: Вакцинация возможно не даст заразившемуся умереть, но заражаться и быть разносчиком заразы он не перестанет.

То есть Государство закрывает общепит и музеи заботясь как бы обо мне лично. Боится что я умру? Вряд ли. Это вообще-то мой выбор умирать или нет.

Гораздо более вероятная причина: неготовность Государства тратить деньги на обеспечение моего лечения. Но это странно - ведь я исправно плачу налоги. Эпидемия не в первый раз в мире. Значит Государство должно иметь план и резерв на такой случай.

Но нет. Государство делает меня виноватым в том, что оно где-то что-то не учло, и больше денег чем позволительно положило на свой карман.

За такое нахальство разве не нужно бить морду?
И я думаю, что со мной многие согласятся, что наше Государство давно выпрашивает. Еще немного и точно выпросит.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний