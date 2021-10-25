Не хотите ограничений — прививайтесь. Роспотребнадзор объяснил, почему будет замерять только искусственный иммунитет

80 % сотрудников, которых необходимо привить до 15 ноября, будут отсчитываться от общей численности штата. Но если показатель не будет достигнут, число переболевших также будет учитываться. Такие разъяснения дала 25 октября в ходе пресс-конференции начальник отдела эпидемиологического надзора Управления Роспотребнадзора по Петербургу Ирина Чхинджерия.
«При оценке состояния привитости оцениваются граждане, которые получили искусственный иммунитет —
По словам Ирины Чхинджерия, «достижение коллективного иммунитета с помощью переболевших неправильно, неэффективно. «Добиваться коллективного иммунитета надо за счет вакцинации», — подчеркнула она.
«При некоторых болезнях, при которых осуществляется плановая вакцинация, барьером, который останавливает циркуляцию возбудителя, является
Вакцинация от коронавируса будет проводиться ежегодно, как это делается при гриппе, считает эпидемиолог. «Надо понять, что мы в ситуации надолго, и нужно без паники принять это как необходимую меру, <...> если мы не хотим этих ограничений», — сказала она. Власти будут вынуждены прибегать к жестким мерам «до тех пор, пока не будет достигнут коллективный иммунитет в