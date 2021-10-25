Не хотите ограничений — прививайтесь. Роспотребнадзор объяснил, почему будет замерять только искусственный иммунитет

80 % сотрудников, которых необходимо привить до 15 ноября, будут отсчитываться от общей численности штата. Но если показатель не будет достигнут, число переболевших также будет учитываться. Такие разъяснения дала 25 октября в ходе пресс-конференции начальник отдела эпидемиологического надзора Управления Роспотребнадзора по Петербургу Ирина Чхинджерия.



«При оценке состояния привитости оцениваются граждане, которые получили искусственный иммунитет — 80 %. Но при оценке состояния иммунной прослойки в коллективе будет оцениваться и тот, кто переболел в течение последних 6 месяцев», — заявила она. Если предприятию не удастся достигнуть барьера в 80 % , санитарное ведомство будет смотреть, за счет чего — или люди болели недавно, или много медотводов. «Если в данный момент большое количество болеет, почему они раньше не сделали прививку — все эти аспекты будут учитываться, конечно», — сказала она.

